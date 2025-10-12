Jugador de Cusco FC dio fuerte mensaje tras empate y dejar el camino libre a la 'U': "Con..."

Cusco FC no pudo en casa ante Comerciantes Unidos por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 y empató 1-1, dejando escapar una gran ocasión de acortar distancia con Universitario en la cima de la tabla de posiciones. Tras el encuentro disputado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, el jugador del elenco local, Miguel Aucca, se pronunció.

El volante explicó a L1 MAX que la igualdad les deja con un sinsabor, pues con este resultado los más beneficiados son los cremas, quienes lideran el campeonato y tienen la primera opción de conquistar esta segunda parte de temporada. De esta manera, la ‘U’ se mantiene con 7 puntos de diferencia sobre ellos.

¿Qué dijo Miguel Aucca, jugador de Cusco FC, tras el empate ante Comerciantes?

“Un empate con sabor a derrota. Hay algunas cosas que tenemos que ajustar, es así, todos los equipos vienen a hacer su partido, Comerciantes Unidos hizo un gran partido, nos tapó algunas cosas que veníamos haciendo bien y hay que pasar la página”, dijo el jugador del elenco cusqueño.

Asimismo, Miguel Aucca resaltó el trabajo del plantel de Miguel Rondelli, pues considera que aunque no se han dado los resultados deseados, vienen realizando un gran trabajo. Ahora, se enfocan en su próximo desafío ante Cienciano.

“Esto es fútbol. No lo veo tanto por rendimiento (los últimos resultados), más por resultado, venimos haciendo un trabajo. Un rival (sobre Cienciano) complicadísimo, es un derbi, hay que pasar este sinsabor y enfocarse en lo que viene”, agregó.

Próximo partido de Cusco FC por el Torneo Clausura 2025

Luego de su empate amargo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega con Comerciantes Unidos, Cusco FC afrontará un duro partido ante Cienciano por la fecha 15 del Torneo Clausura, el próximo sábado 18 de octubre, siendo uno de los choques más atractivos de la jornada.