Partidos de Liga 1: programación y resultados de la fecha 14 por el Torneo Clausura 2025

Se retoma la Liga 1 2025 con una intensa jornada14 del Torneo Clausura que podría marcar la definición del campeonato. Sigue la programación completa.

Shirley Marcelo
Partidos de la fecha 14 del Torneo Clausura.
Partidos de la fecha 14 del Torneo Clausura. | composición Líbero
Se asoma la etapa decisiva de la Liga 1 2025 con una fecha muy interesante de partidos que corresponden a la fecha 14 del Torneo Clausura. El duelo entre Universitario y Sporting Cristal será reprogramado por la delicada situación política y social del país, pero se realizarán el resto de compromisos que podrían cambiar el esquema en la clasificación tanto en la lucha por el título como en la zona de descenso.

Partidos de Liga 1 Perú: programación fecha 14 del Torneo Clausura 2025

Domingo 12 de octubre

  • Ayacucho FC vs ADT
    1.00 p. m. - Estadio Las Américas
  • Alianza Atlético vs Los Chankas
    3.30 p. m. - Estadio Campeones del 36
  • Cusco FC vs Comerciantes Unidos
    6.00 p. m. - Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Lunes 13 de octubre

  • UTC vs Cienciano
    1.00 p. m. - Estadio Germán Contreras
  • Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso
    3.15 p. m. - Estadio C.D. Juan Pablo II

Martes 14 de octubre

  • FBC Melgar vs Alianza Universidad
    6.00 p. m. - Estadio UNSA

Miércoles 15 de octubre

  • Sporting Cristal vs Universitario - SUSPENDIDO
    8.00 p. m. - Estadio Nacional

Jueves 16 de octubre

  • Alianza Lima vs Sport Boys
    8.00 p. m. - Estadio Alejandro Villanueva

Descansan: Sport Huancayo y Atlético Grau

Tras la 'para' por la fecha FIFA, el Torneo Clausura sigue su curso con duelos infartantes, pues aunque no se haya definido la fecha del enfrentamiento entre 'cremas' y 'celestes', se concretarán otros partidos que podrían encender la temporada como el Alianza Lima vs Sport Boys, el Cusco ante Comerciantes o el Melgar vs Alianza Universidad.

Tabla de posiciones de Liga 1 - Clausura

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario121530
2. Cusco FC11822
3. ADT12020
4. Sporting Cristal111219
5. Melgar13518
6. Alianza Lima 12418
7. Deportivo Garcilaso12018
8. Sport Huancayo13115
9. Cienciano11115
10. Atlético Grau12115
11. Comerciantes Unidos11-315
12. Chankas10-915
13. Alianza Atlético11213
14. Alianza Universidad12-1013
15. Sport Boys12-612
16. Juan Pablo II11-511
17. Ayacucho FC11-910
18. UTC11-76
19. Binacional---

Acumulado Liga 1 2025

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario304169
2. Cusco FC292256
3. Alianza Lima301655
4. Sporting Cristal291951
5. Melgar311349
6. Alianza Atlético291247
7. Garcilaso30945
8. Sport Huancayo31345
9. ADT30-644
10. Cienciano29538
11. Los Chankas28-1038
12. Atlético Grau30037
13. Sport Boys30-832
14. Juan Pablo II29-1330
15. Comerciantes Unidos29-1726
16. Ayacucho29-2225
17. UTC29-2425
18. Alianza Universidad30-2724
19. Binacional---

Binacional quedó descalificado de la Liga 1.

No olvides revisar tu agenda deportiva

