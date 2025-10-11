Partidos de Liga 1: programación y resultados de la fecha 14 por el Torneo Clausura 2025

Se asoma la etapa decisiva de la Liga 1 2025 con una fecha muy interesante de partidos que corresponden a la fecha 14 del Torneo Clausura. El duelo entre Universitario y Sporting Cristal será reprogramado por la delicada situación política y social del país, pero se realizarán el resto de compromisos que podrían cambiar el esquema en la clasificación tanto en la lucha por el título como en la zona de descenso.

Partidos de Liga 1 Perú: programación fecha 14 del Torneo Clausura 2025

Domingo 12 de octubre

Ayacucho FC vs ADT

1.00 p. m. - Estadio Las Américas

Alianza Atlético vs Los Chankas

3.30 p. m. - Estadio Campeones del 36

Cusco FC vs Comerciantes Unidos

6.00 p. m. - Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Lunes 13 de octubre

UTC vs Cienciano

1.00 p. m. - Estadio Germán Contreras

Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso

3.15 p. m. - Estadio C.D. Juan Pablo II

Martes 14 de octubre

FBC Melgar vs Alianza Universidad

6.00 p. m. - Estadio UNSA

Miércoles 15 de octubre

Sporting Cristal vs Universitario - SUSPENDIDO

8.00 p. m. - Estadio Nacional

Jueves 16 de octubre

Alianza Lima vs Sport Boys

8.00 p. m. - Estadio Alejandro Villanueva

Descansan: Sport Huancayo y Atlético Grau

Tras la 'para' por la fecha FIFA, el Torneo Clausura sigue su curso con duelos infartantes, pues aunque no se haya definido la fecha del enfrentamiento entre 'cremas' y 'celestes', se concretarán otros partidos que podrían encender la temporada como el Alianza Lima vs Sport Boys, el Cusco ante Comerciantes o el Melgar vs Alianza Universidad.

Tabla de posiciones de Liga 1 - Clausura

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 12 15 30 2. Cusco FC 11 8 22 3. ADT 12 0 20 4. Sporting Cristal 11 12 19 5. Melgar 13 5 18 6. Alianza Lima 12 4 18 7. Deportivo Garcilaso 12 0 18 8. Sport Huancayo 13 1 15 9. Cienciano 11 1 15 10. Atlético Grau 12 1 15 11. Comerciantes Unidos 11 -3 15 12. Chankas 10 -9 15 13. Alianza Atlético 11 2 13 14. Alianza Universidad 12 -10 13 15. Sport Boys 12 -6 12 16. Juan Pablo II 11 -5 11 17. Ayacucho FC 11 -9 10 18. UTC 11 -7 6 19. Binacional - - -

Acumulado Liga 1 2025

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 30 41 69 2. Cusco FC 29 22 56 3. Alianza Lima 30 16 55 4. Sporting Cristal 29 19 51 5. Melgar 31 13 49 6. Alianza Atlético 29 12 47 7. Garcilaso 30 9 45 8. Sport Huancayo 31 3 45 9. ADT 30 -6 44 10. Cienciano 29 5 38 11. Los Chankas 28 -10 38 12. Atlético Grau 30 0 37 13. Sport Boys 30 -8 32 14. Juan Pablo II 29 -13 30 15. Comerciantes Unidos 29 -17 26 16. Ayacucho 29 -22 25 17. UTC 29 -24 25 18. Alianza Universidad 30 -27 24 19. Binacional - - -

Binacional quedó descalificado de la Liga 1.