- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- España vs Georgia
- Portugal vs Irlanda
- México vs Colombia
- Selección Peruana
- Universitario
- Cristal
- Alianza Lima
- Minedu
Partidos de Liga 1: programación y resultados de la fecha 14 por el Torneo Clausura 2025
Se retoma la Liga 1 2025 con una intensa jornada14 del Torneo Clausura que podría marcar la definición del campeonato. Sigue la programación completa.
Se asoma la etapa decisiva de la Liga 1 2025 con una fecha muy interesante de partidos que corresponden a la fecha 14 del Torneo Clausura. El duelo entre Universitario y Sporting Cristal será reprogramado por la delicada situación política y social del país, pero se realizarán el resto de compromisos que podrían cambiar el esquema en la clasificación tanto en la lucha por el título como en la zona de descenso.
PUEDES VER: ¿Se va? Clubes de México y Portugal interesados en destacado jugador de la 'U': "Negociaciones..."
Partidos de Liga 1 Perú: programación fecha 14 del Torneo Clausura 2025
Domingo 12 de octubre
- Ayacucho FC vs ADT
1.00 p. m. - Estadio Las Américas
- Alianza Atlético vs Los Chankas
3.30 p. m. - Estadio Campeones del 36
- Cusco FC vs Comerciantes Unidos
6.00 p. m. - Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Lunes 13 de octubre
- UTC vs Cienciano
1.00 p. m. - Estadio Germán Contreras
- Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso
3.15 p. m. - Estadio C.D. Juan Pablo II
Martes 14 de octubre
- FBC Melgar vs Alianza Universidad
6.00 p. m. - Estadio UNSA
Miércoles 15 de octubre
- Sporting Cristal vs Universitario - SUSPENDIDO
8.00 p. m. - Estadio Nacional
Jueves 16 de octubre
- Alianza Lima vs Sport Boys
8.00 p. m. - Estadio Alejandro Villanueva
Descansan: Sport Huancayo y Atlético Grau
Tras la 'para' por la fecha FIFA, el Torneo Clausura sigue su curso con duelos infartantes, pues aunque no se haya definido la fecha del enfrentamiento entre 'cremas' y 'celestes', se concretarán otros partidos que podrían encender la temporada como el Alianza Lima vs Sport Boys, el Cusco ante Comerciantes o el Melgar vs Alianza Universidad.
Tabla de posiciones de Liga 1 - Clausura
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|12
|15
|30
|2. Cusco FC
|11
|8
|22
|3. ADT
|12
|0
|20
|4. Sporting Cristal
|11
|12
|19
|5. Melgar
|13
|5
|18
|6. Alianza Lima
|12
|4
|18
|7. Deportivo Garcilaso
|12
|0
|18
|8. Sport Huancayo
|13
|1
|15
|9. Cienciano
|11
|1
|15
|10. Atlético Grau
|12
|1
|15
|11. Comerciantes Unidos
|11
|-3
|15
|12. Chankas
|10
|-9
|15
|13. Alianza Atlético
|11
|2
|13
|14. Alianza Universidad
|12
|-10
|13
|15. Sport Boys
|12
|-6
|12
|16. Juan Pablo II
|11
|-5
|11
|17. Ayacucho FC
|11
|-9
|10
|18. UTC
|11
|-7
|6
|19. Binacional
|-
|-
|-
Acumulado Liga 1 2025
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|30
|41
|69
|2. Cusco FC
|29
|22
|56
|3. Alianza Lima
|30
|16
|55
|4. Sporting Cristal
|29
|19
|51
|5. Melgar
|31
|13
|49
|6. Alianza Atlético
|29
|12
|47
|7. Garcilaso
|30
|9
|45
|8. Sport Huancayo
|31
|3
|45
|9. ADT
|30
|-6
|44
|10. Cienciano
|29
|5
|38
|11. Los Chankas
|28
|-10
|38
|12. Atlético Grau
|30
|0
|37
|13. Sport Boys
|30
|-8
|32
|14. Juan Pablo II
|29
|-13
|30
|15. Comerciantes Unidos
|29
|-17
|26
|16. Ayacucho
|29
|-22
|25
|17. UTC
|29
|-24
|25
|18. Alianza Universidad
|30
|-27
|24
|19. Binacional
|-
|-
|-
Binacional quedó descalificado de la Liga 1.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50