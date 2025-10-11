0

Revelan el nombre del nuevo técnico que dirigirá a Perú en las Eliminatorias 2030, según prensa chilena

La Federación Peruana de Fútbol está dispuesta a pagar la cláusula de salida del nuevo técnico de la selección, estimada en 1.2 millones de dólares, para asegurar su contratación, según la prensa chilena.

Luis Blancas
Prensa chilena reveló el nombre del nuevo técnico de la selección peruana
Prensa chilena reveló el nombre del nuevo técnico de la selección peruana | Composición: Líbero
La selección peruana ya tendría nuevo técnico para las Eliminatorias 2030 y la Copa América 2028, según la prensa chilena. El elegido, según el diario El Mercurio, sería Gustavo Álvarez, actual entrenador de la Universidad de Chile, que disputa actualmente las semifinales de la Copa Sudamericana.

Gustavo Álvarez será el nuevo técnico de la selección peruana, según el diario El Mercurio

Un dirigente de la Universidad de Chile le reveló al diario local que el club interpretó las palabras de Álvarez como una despedida al no afirmar ni asegurar su continuidad en el club chileno.

gustavo alvarez el mercurio

Gustavo Álvarez asumirá la selección peruana como técnico de la selección peruana, según el diario El Mercurio.

"Son las declaraciones de un técnico que ya decidió que se va a ir, lo está notificando. Y cuando un técnico quiere irse, es muy difícil convencerlo de lo contrario. Incluso, si me apuras, son las declaraciones de un técnico que ya sabe dónde se va a ir", reveló la fuente a El Mercurio.

Las palabras del directivo de la Universidad de Chile confirmarían el rumor que desde hace un tiempo se viene divulgando: Jean Ferrari tendría a Gustavo Álvarez como DT de la selección peruana.

"Cuando una selección viene a buscar a un técnico, es prácticamente imposible competirle. En lo económico y también en lo atractivo que es el trabajo de un seleccionador en términos de calidad de vida", continuó.

El medio El Mercurio aseguró que la Federación Peruana de Fútbol está dispuesta a pagar la cláusula de salida que maneja Álvarez en su contrato con la Universidad de Chile. Estamos hablando de 1.2 millones de dólares.

Si bien es solo la información que maneja la prensa chilena, lo que sí es seguro es que Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, está en búsqueda del nuevo técnico de la selección para diciembre de 2025.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

