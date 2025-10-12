¿Adiós al 'Capitán del Futuro'? Revelan tajante medida de Manuel Barreto con Renato Tapia

La selección peruana inició un nuevo proceso con el fin de modificar su plantel de cara al Mundial 2030. Una de las medidas que tomó Manuel Barreto fue dejar de lado a referentes como Renato Tapia, quien actualmente viene sumando minutos en el Al-Wasl Football Club de Emiratos Árabes Unidos.

Ahora, pensando en los siguientes choques de noviembre ante Rusia y Chile, se reveló que el comando técnico, liderado por Manuel Barreto, tiene en mente tomar tajante medida con el conocido 'Capitán del Futuro'. Como se recuerda, el volante nacional dejó un polémico tweet en redes sociales, en el que presuntamente pone en tela de juicio la designación del estratega como cabeza de la Bicolor.

Según se pudo comentar en el programa "L1 Radio", uno de los jugadores que será nuevamente convocado por Manuel Barreto es Renato Tapia. Se sabe de la jerarquía del jugador a sus 30 años, por lo que el estratega piensa dejar atrás la polémica y poner por delante a la selección mayor en este proceso de cambio generacional.

¿Qué dijo Renato Tapia tras designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana?

Una vez que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) hizo oficial a Manuel Barreto como su director técnico, Renato Tapia revolucionó las redes sociales con un inesperado mensaje en su cuenta de 'X'. Muchas cibernautas relacionaron estas palabras contra el actual estratega, por lo que generó mucha reacción entre periodistas deportivos y futbolistas profesionales.

"Oh sorpresa, levante la mano el que no se lo esperaba", fue el mensaje de Renato Tapia en 'X' luego de hacerse oficial a Manuel Barreto como DT de la selección peruana mayor.

Próximos partidos de Perú

Los siguientes partidos de Perú serán en la fecha FIFA de noviembre ante las escuadras de Rusia y Chile. El choque ante los europeos será el próximo 12 de noviembre, mientras que la 'revancha' ante Chile está programado para el 18 del mismo mes.