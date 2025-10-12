Prensa brasileña dio rotundo calificativo a Erick Noriega tras la derrota con Perú: "Solo..."

La selección peruana sufrió un duro revés al perder sobre el final por 2-1 ante Chile en un amistoso por la fecha FIFA. Más allá del resultado, el encuentro dejó destacadas actuaciones individuales, y uno de los futbolistas que más brilló fue Erick Noriega. El jugador del Gremio mostró un rendimiento sobresaliente y su actuación no pasó desapercibida para los medios brasileños. ¿Qué dijeron sobre su desempeño?

El exjugador de Alianza Lima fue titular en el mediocampo de la selección peruana y resultó clave para manejar los tiempos del partido. Además, dejó una sólida actuación apoyando en la zona defensiva y siendo el principal generador de salida con balón.

Prensa brasileña dio rotundo calificativo a Erick Noriega tras la derrota con Perú

Su gran desempeño llamó la atención de los medios brasileños. Uno de ellos fue el portal ‘Chute de Placa’, que destacó el rendimiento del futbolista del Gremio, asegurando que fue uno de los jugadores más influyentes del encuentro.

"A pesar de la derrota peruana por 2-1. Noriega fue uno de los jugadores clave en la cancha y recibió elogios de la prensa local por su consistente rendimiento en el mediocampo", indicó el medio en mención.

Prensa brasileña destacó el rendimiento de Erick Noriega en el amistoso ante Chile.

Asimismo, el portal resaltó las estadísticas del 'Samurái' en este encuentro, remarcando que fue uno de los puntos más fuertes de la selección peruana y destacando su gran despliegue, precisión en los pases y su solidez defensiva.

"A pesar del resultado negativo, Noriega fue uno de los pocos puntos fuertes del equipo, demostrando una excelente percepción táctica, intensidad y precisión en el pase. Tuvo un 88% de precisión en el pase, completando 38 de 43 intentos, realizando tres entradas, seis despejes y varias recuperaciones de balón, y cometiendo solo tres faltas durante sus 90 minutos en el campo", mencionaron.

Erick Noriega volvió a Brasil

Luego de haber jugado todo el partido con la selección peruana, Erick Noriega se dirigió inmediatamente a Brasil para volver a los entrenamientos con Gremio, de cara al próximo partido de este jueves 16 de octubre ante Sao Paulo por el Brasileirao.

Este duelo resulta vital para el 'Tricolor', pues actualmente están en el puesto 13 con 33 puntos. Por lo que de ganar pueden meterse en puestos de fase de grupos para la Copa Sudamericana 2026.