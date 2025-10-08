¿Renato Tapia será apartado de la selección peruana? La fuerte respuesta de Ferrari: "Lo mejor es..."

Renato Tapia desató la polémica tras realizar una controvertida publicación luego del anuncio de Manuel Barreto como DT interino de la selección peruana. A raíz de ello, surgieron rumores sobre una posible exclusión del volante en futuras convocatorias de la ‘Bicolor’. Frente a esta situación, Jean Ferrari se pronunció de manera categórica y reveló cuál será el futuro del mediocampista.

Durante una entrevista con el programa ‘L1 Radio’, el actual gerente general de fútbol de la FPF, Jean Ferrari, fue consultado sobre la posibilidad de que Renato Tapia sea apartado de la selección peruana tras la polémica publicación que realizó luego del anuncio de Manuel Barreto como DT interino.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre la posible exclusión de Renato Tapia de la selección peruana?

Ante ello, el directivo fue enfático al señalar que su experiencia como futbolista le permite comprender el malestar que pueda sentir Tapia por la situación que atraviesa la ‘Bicolor’. Sin embargo, dejó en claro que lo esencial es la comunicación. En ese sentido, fue contundente al revelar si el volante volverá a ser convocado a la selección peruana.

Video: L1 MAX

"Yo he estado de ese lado por 20 años, entonces entiendo perfectamente el sentir del futbolista. En esta clase de situaciones, cuando se generan ciertos malestares o molestias, lo mejor es el diálogo. Uno no puede pensar en descartar, eso es imposible, porque estaríamos contradiciendo en ampliar el universo de futbolistas", expresó.

De igual forma, Ferrari resaltó que Renato Tapia aún tiene la edad suficiente para comandar a la selección rumbo al Mundial 2030, por lo que intentarán dialogar con las partes para encontrar una solución a esta situación.

"Renato aún tiene una edad que puede llegar a un Mundial 2030. Esto es un tema de comunicación, para poder entender su postura y, a partir de ahí, buscar una solución", sentenció.

El polémico mensaje de Renato Tapia

Luego de que se confirmara que Manuel Barreto asumirá el mando de la selección peruana para los amistosos de octubre y noviembre, Renato Tapia sorprendió a los hinchas al pronunciarse en sus redes sociales con un mensaje que se interpretó como un rechazo a este nombramiento.

"Oh sorpresa, levante la mano el que no se lo esperaba", fue el mensaje que publicó el jugador en su cuenta personal de 'X', acompañado de emoticonos de aplausos.