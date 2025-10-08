- Hoy:
Ferrari dio rotunda respuesta sobre posible llegada de Gorosito a la selección: "Lo considero..."
Jean Ferrari se refirió a los rumores que vinculan a Néstor Gorosito como nuevo DT de la selección peruana para la próxima eliminatoria. "Tengo una buena relación con él", inició.
La selección peruana se alista para su próximo amistoso ante Chile por la fecha FIFA de octubre, bajo la dirección de Manuel Barreto como entrenador interino. Mientras tanto, Jean Ferrari continúa en la búsqueda del nuevo técnico que comandará el proceso rumbo a las Eliminatorias 2030, y uno de los nombres que han sonado como candidato es el de Néstor Gorosito, actual DT de Alianza Lima.
Precisamente, Ferrari rompió el silencio ante estos rumores y se pronunció sobre la posible llegada de Gorosito a la 'Bicolor' e inició asegurando que sostiene una gran relación con el estratega. "A Néstor Gorosito lo conozco, tengo una muy buena relación con él. Lo considero no solamente un buen profesional, sino también una buena persona", expresó en diálogo con L1 MAX.
Asimismo, el director general de fútbol de la FPF indico que el 'Pipo' Gorosito es un gran entrenador, pues anteriormente, cuando estaba al mando de Universitario, ya se había interesado en sus servicios. "En el año 2019, cuando recién llegué a la 'U' lo fui a buscar a Argentina. Después, volví por él en 2021, pero nunca se dieron las circunstancias", añadió.
Jean Ferrari se pronuncia sobre la posible llegada de Néstor Gorosito como DT de Perú
Con relación a una posible llegada de Néstor Gorosito como nuevo seleccionador de Perú, Jean Ferrari fue enfático al señalar que es uno de los nombres que más se han rumoreado, pero que hasta el momento no han sostenido ningún tipo de conversación.
"En ningún momento nos hemos juntado para hablar puntualmente del tema selección. Descartado de plano, porque se han tejido bastantes historias, pero nunca he tenido una conversación con el 'Pipo' para hablar del tema selección", sentenció.
Néstor Gorosito y su presente con Alianza Lima
En esta temporada, Néstor Gorosito ha demostrado ser una pieza de gran valor en Alianza Lima, pues desde su llegada el equipo ha logrado volver a competir a nivel internacional, donde se destacada las hazañas en la Copa Libertadores y el haber logrado clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Sin embargo, el panorama no ha sido el mejor en el torneo nacional, donde su equipo se ha dejado una gran cantidad de puntos y se han quedado lejos de la pelea por el título de la Liga 1.
