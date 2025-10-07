¡Oficial! FPF anunció al nuevo técnico de la selección peruana: "Estamos listos"

Los hinchas de la selección peruana viven un 2025 lleno de muchas emociones, pues luego de quedar fuera del Mundial 2026 esperan cambios drásticos para las siguientes Eliminatorias. Asimismo, un mejor desempeño en todas las categorías en las que participe, por ello, algunas salidas y llegadas se fueron dando.

Una de las más recientes tiene que ver con un entrenador que finalmente firmó por el equipo bicolor, buscando ser uno de los protagonistas y recuperar al plantel de cara a los próximos desafíos. A través de un sorpresivo mensaje en las redes sociales, se reveló el nombre del flamante técnico.

Selección peruana inicia una nueva historia a poco de finalizar el 2025

Hinchas de la selección peruana se ilusionan

“Presentamos al comando técnico de selección peruana de Fútbol Playa liderado por Chicao Castelo. Estamos listos para el torneo Conmebol Liga Evolución 2025. Un sentimiento que nos une”, anunció la cuenta oficial de la Blanquirroja recientemente. Como era de esperarse, generó diversas reacciones.

Cabe mencionar que las selecciones peruanas de fútbol playa, en las categorías Sub-20 y Absoluta tendrán participación en dicha competencia que se desarrolla del 8 al 12 de octubre en la ciudad de Los Navegantes, ubicada en el estado de Santa Catarina, en Brasil.

Selección peruana

La publicación de La Bicolor sobre el nuevo entrenador de fútbol playa

El mencionado torneo se divide en dos zonas: Norte y Sur, cada una integrada por cinco selecciones. En la Zona Norte, el combinado peruano enfrentará a Brasil, Ecuador, Colombia, y Venezuela, tanto en la categoría Sub-20 como en selección mayor.