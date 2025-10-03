- Hoy:
¿Quién es Fabio Gruber, defensor peruano que la rompe en Alemania y no fue convocado por Barreto?
Fabio Gruber la rompe en la Bundesliga y tiene nacionalidad peruana. Manuel Barreto, DT de la bicolor, no lo convocó para el amistoso contra Chile.
Manuel Barreto, entrenador interino de Perú, presentó su lista de convocados para el amistoso contra Chile. Para este duelo, el estratega decidió citar a jóvenes talentos que militan en la Liga 1 y en el exterior. La idea es iniciar el cambio generacional en la bicolor.
Un jugador que puede sumarse al proceso es Fabio Gruber. Si bien el defensor de 23 años no fue citado por Manuel Barreto para el duelo contra la 'Roja', la FPF lo tiene en sus planes y según indicó Gustavo Peralta, puede recibir el llamado para la fecha FIFA de noviembre.
"Seguramente estará en la lista en noviembre. Hay contacto constante con el defensor desde la FPF", explicó el comunicador en su red social.
¿Quién es Fabio Gruber, el peruano que la rompe en Alemania?
Fabio Gruber nació en Alemania, pero tiene raíces peruanas. Su posición es de defensor central y a sus 23 años es una de las figuras de Núremberg, equipo que milita en la Bundesliga 2.
Fabio Gruber es figura en Núremberg | FOTO: Núremberg
Es capitán en su club y en la presente temporada registra 10 partidos como titular. Es importante señalar que no fue sustituido.
Incluso inició las acciones cuando su equipo disputó la llave en la Copa Alemania. Cumplió un importante rol, demostrando que es uno de los grandes talentos de Núremberg.
¿Cuánto vale Fabio Gruber?
Según datos que se aprecian en Transfermarkt, el valor de Fabio Gruber en el mercado de pases es de 900 mil euros. Según registros, se considera que ese precio aumente considerablemente con el pasar de las jornadas.
