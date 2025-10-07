Ferrari destapó qué le dijo Álex Valera tras nueva convocatoria de Barreto: "Mi presi, yo…"

A pocos días del partido amistoso de la selección peruana ante Chile, Jean Ferrari, brindó una entrevista desde Videna, en la que decidió aclarar algunos temas. Dentro de ellos, relacionado a la convocatoria del delantero de Universitario de Deportes, Álex Valera.

Jean Ferrari contó charla con Álex Valera tras nueva convocatoria de Manuel Barreto

El Director General de Fútbol de la FPF, relató que recientemente sostuvo una charla con el 'killer' de la escuadra merengue y le expresó su total compromiso con la 'Blanquirroja'. A su vez, en relación a su estado físico, le aseguró que su prioridad es estar al 100% para dar lo mejor en el combinado patrio.

Álex Valera fue convocado para el amistoso por fecha FIFA ante Chile/Foto: X

"Hablando del caso de Valera tuve la oportunidad de encontrármelo bajando de la oficina y el con mucho cariño, mi presi, yo quiero estar en la selección, pero ¿cómo estás?, no preguntes eso, yo quiero estar en la selección y veré si llego al día viernes le meto, pero sino yo quiero estar acá", reveló el exadministrador de la 'U'.

(Video: Movistar Deportes)

De otro lado, Jean Ferrari también confesó cómo viene siendo su rol con el plantel nacional desde su función de directivo de la FPF, a lo que no dudó en señalar que todo tipo de comunicación se da a través del comando técnico de la 'Muñeca' Barreto'.

"Hay mucho de percepción, porque desde fuera se ve algo que desde dentro no lo es. Yo la verdad trato de mantener siempre una distancia con el futbolista, mi comunicación es directamente con el comando técnico y la dirigencia, que es mi responsabilidad. Algunos futbolistas se acercan, pero la comunicación puntual la hace el comando técnico. En este caso, Manuel está teniendo buena comunicación con los jugadores", agregó.

Jean Ferrari brindó su apoyo a Kevin Quevedo

Finalmente, Jean Ferrari volvió a respaldar al futbolista de Alianza Lima luego de pasar por algunos problemas familiares, los cuales impidieron que pueda jugar ante Chile. "Lo de Quevedo me parece que parece importante, porque es un jugador importante para el país y para la selección. Si está pasando por un tema personal, hay que darle el apoyo, hay que darle el respaldo", concluyó el integrante de la FPF.