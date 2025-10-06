Manco pidió que no convoquen a jugador de Universitario en la selección peruana: "No lo llamen..."

Si bien Manuel Barreto decidió no desconvocar a Álex Valera de la selección peruana, para los amistosos contra Chile, el estado del delantero es una incógnita. En Universitario pidieron a la FPF no sobre exigir a su atacante.

Reimond Manco pidió no convocar a Álex Valera a la selección peruana

En el programa Mano TV, Reimond Manco indicó que la situación de Álex Valera en la selección peruana ya "cansa". Agregó, que cada vez que el delantero de 29 años es convocado, siempre le pasa algo.

Luego, puntualizó que, quizás, la prioridad para Álex Valera la prioridad la tiene su equipo, Universitario, y no la selección peruana. Por esa razón, duda que el atacante se pierda el duelo contra Sporting Cristal.

"A lo mejor no quiere estar en la selección, y es válido. Pero no lo llamen más. Di: 'Mi prioridad es mi equipo y no la selección'. Listo, no lo llamen más. El 150% de jugadores se muere por estar en la selección (…)", señaló.

Álex Valera no fue desconvocado de la selección peruana

Manco puntualizó que su crítica con Valera no es algo personal contra el jugador crema, porque en varias ocasiones lo elogió, pero el tema de sus desconvocatorias con la bicolor es algo repetitivo y sugirió que se debe mirar a otros atacantes.

"A veces yo le he defendido a Valera y he dicho que es uno de los mejores '9' de Perú en la actualidad. Lo de Valera ya aburre, en todas las convocatorias pasa algo con ese jugador. Si no es un problema personal, es una lesión. ¡Hasta cuándo! Convoquen a Víctor Guzmán que a lo mejor quiere estar o a Vidales que se cansa de hacer goles. Tampoco es que Valera es Haaland para esperarlo", concluyó.