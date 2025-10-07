Jean Ferrari hizo importante confesión sobre el nuevo DT de la selección peruana: "Hay un..."

Este viernes Perú se enfrenta a Chile en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago, por lo que será un nuevo partido amistoso de fecha FIFA y el primero bajo las órdenes de Manuel Barreto. Sin embargo, el ex Universitario de Deportes únicamente tiene el cargo como interino y por ello Jean Ferrari aprovechó para filtrar importante información sobre el nuevo entrenador que llegará a la selección peruana para las próximas Eliminatorias Conmebol.

En diálogo con Al Ángulo de Movistar Deportes, en una transmisión de YouTube, el actual director general de fútbol de la FPF contó varios detalles sobre el futuro de la Bicolor y cómo harán para conseguir la clasificación al Mundial 2030. Además, reveló que existe una fecha límite para la elección del nuevo estratega del combinado nacional, ya que mientras más pase el tiempo menos podrá trabajar para cumplir con todos los objetivos trazados.

"Dentro de mi planificación sí hay un límite de tiempo para empezar un proceso. Nosotros nos hemos puesto como plazo a diciembre, para que a partir de enero el entrenador con su comando técnico comiencen a trabajar de cara a nuestra planificación. Por eso el jefe de unidad técnica de menores ya está trabajando con esta selección, para ampliar el universo de futbolistas y reducir el promedio de la edad", precisó Jean Ferrari.

De esta manera, se confirma que el nuevo director técnico de la selección peruana será elegido máximo a fines del presente año y desde comienzos del siguiente ya estará trabajando en reforzar no solo a la escuadra absoluta, sino al futuro del fútbol nacional en general. Recordemos que para las Eliminatorias al Mundial 2030 la situación cambiará debido a que Argentina, Uruguay y Paraguay ya se encuentran clasificados, aunque de momento no sabe cómo se llevará a cabo el proceso.

Manuel Barreto solo será DT de la selección peruana hasta fin de año.

¿Cuál es el perfil del nuevo DT de la selección peruana?

En conferencia de prensa, Jean Ferrari explicó lo siguiente: "El paladar futbolístico. Una cosa es tener un entrenador para un determinado club y otra para una selección o determinada selección. Entonces, yo lo que he querido en este caso es volver a nuestra raíces, tener el juego atildado, pero agregándole la dinámica, la potencia, la fuerza. Necesitamos un entrenador que calce con estilo de juego, ética profesional, personal, hay una gran cantidad de cualidades. Tiene que ser versátil, adecuarte a la estrategia. La elección del entrenador no es tan sencilla como se cree ".