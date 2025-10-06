¿Gustavo Álvarez es opción para ser DT de Perú? Ferrari da categórica respuesta: "Es mejor..."

La selección peruana comenzó la planificación con miras al próximo proceso eliminatorio rumbo al Mundial 2030 y la primera tarea será la de encontrar al director técnico para la Bicolor. El encargarlo de elegirlo es Jean Ferrari, quien fue consultado sobre uno de los nombres que han sonado en las últimas semanas para ponerse el buzo del combinado nacional, Gustavo Álvarez, dejando una categórica respuesta.

Este lunes se realizó una conferencia de prensa en Videna, donde el director general de fútbol de la FPF señaló que no va a dar nombres de posibles candidatos para ser el DT de la Blanquirroja porque no es ético hacerlo y debido a que no quiere que después se malinterpreten las cosas con respecto a la elección del próximo estratega, aunque no descartó ni confirmó algo relacionado con el argentino.

"En cuanto al tema de mencionar nombres, no creo que sea oportuno ni ético, no solo de mi lado, sino también de las personas con las que he tenido conversaciones porque se pueden prestar para muchísimas cosas. Es mejor siempre reservar los nombres para que después no se tergiversen ni se malinterpreten las cosas porque a veces uno puede tener conversación con algún entrenador y pueden decir que ese no está dentro del perfil, pero no dejan de ser charlas con personas de fútbol y eso es enriquecedor en todo sentido", declaró.

Video: FPF

Ferrari recién va a hablar de la elección del DT de Perú cuando sea anunciado

En esa misma línea, Ferrari recalcó que mantendrá todo lo relacionado a la elección del técnico de Perú bajo siete llaves y que recién hablará más a fondo del tema cuando termine de realizar las evaluaciones respectivas y ya tenga escogido al que dirigirá los destinos del seleccionado mayor.

"Yo prefiero mantener el hermetismo correspondiente por un tema de respeto porque cuando ya se mencione al comando técnico, podemos hablar más a fondo y a detalle de la evaluación y su elección", agregó el directivo de la federación.

¿Cuál es el perfil que Jean Ferrari busca para el nuevo DT de la selección peruana?

Por otro lado, Jean Ferrari dio alcances sobre el perfil que busca en el nuevo entrenador de la selección peruana, el cual es el de uno que calce con el estilo de juego que ha caracterizado a nuestro país, versatil en cuanto a estrategia y que tenga una ética a nivel personal, así como profesional.

"Yo lo que he querido en este caso es volver a nuestra raíces, tener el juego atildado, pero agregándole la dinámica, la potencia, la fuerza. Necesitamos un entrenador que calce con estilo de juego, ética profesional, personal, hay una gran cantidad de cualidades. Tiene que ser versátil, adecuarte a la estrategia. La elección del entrenador no es tan sencilla como se cree", aseveró.

Gustavo Álvarez habló sobre los rumores que lo acercan a la selección peruana

El propio DT de la U de Chile se refirió acerca de la posiblidad de dirigir a Perú, señalando que no ha tenido llamados de la FPF. "No tengo ningún llamado, nada. Estoy centrado 100% en la 'U', después a fin de año veremos. Al Callao y Piura, a todo Perú. Soy un agradecido, fue el primer país que me abrió las puertas cuando salí de Argentina a trabajar. Le tengo un gran cariño a todo el fútbol y el pueblo peruano", declaró después de la victoria de sus dirigidos sobre Alianza Lima en Coquimbo por la Copa Sudamericana.