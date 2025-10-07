Kevin Serna enfático sobre posibilidad de jugar en la selección peruana: "Siempre estaban..."

Cuando brillaba en ADT y luego en Alianza Lima, Kevin Serna fue una opción para jugar en la selección peruana, esto porque el universo de futbolistas en su natal Colombia era amplio; sin embargo, tras su pase a Fluminense, la historia cambió radicalmente.

Ahora, el extremo acaba de ser convocado a la selección colombiana para disputar los amistosos ante México y Canadá, que servirán como preparación para el Mundial 2026.

"Muy contento, darle gracias a Dios por estar aquí, por esta linda oportunidad, espero aprovecharla bien", dijo el futbolista que también pasó por Cultural Santa Rosa, hoy Los Chankas CYC.

Kevin Serna viene destacando en el Fluminense.

Kevin Serna habló sobre posibilidad de jugar en la selección peruana

Recordemos que Kevin Serna estuvo sonando para la selección peruana y el futbolista respondió sobre esta posibilidad, misma que se terminó de descartar cuando no pudo completar los cinco años de residencia en el país al partir al fútbol brasileño

"Por ahí siempre estaban, pero uno como colombiano siempre sueña con representar a su país. Llegamos fuerte, toca trabajar para lo que quiere el profe”, agregó.

Kevin Serna apunta a jugar el Mundial

Finalmente, el jugador de 27 años sostiene que apunta a jugar el Mundial con su selección, aunque sabe que será una tarea titánica por la cantidad de figuras que tiene el elenco 'cafetero'.

"Sueño con el Mundial, pero con los pies en la tierra y trabajar para poder llegar. Yo la verdad juego por las dos bandas, siempre por derecha y en Brasil alterno mucho y me siento bien", culminó.