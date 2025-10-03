El millonario valor que alcanzó Kevin Serna antes de ser convocado por selección colombiana

Kevin Serna inició una nueva historia en su carrera futbolística con la camiseta de Fluminense luego de su salida de Alianza Lima. Una etapa en Brasil que viene dejando buenas impresiones en los hinchas, quienes se ilusionan con lograr los próximos objetivos. Su buen desempeño le permitió ser llamado por la selección colombiana.

Y es que recientemente se conoció la convocatoria del entrenador Néstor Lorenzo para los partidos amistosos de la fecha FIFA que jugará ante México y Canadá. De esta manera compartirá plantel con importantes figuras como Luis Díaz, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.

¿Cuánto se cotiza Kevin Serna tras llegar a Fluminense de Brasil?

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Kevin Serna tiene un valor en el mercado actual de 3,00 mill. €. Su valor aumentó considerablemente desde su llegada a Fluminense, de acuerdo a la última actualización.

Una buena noticia para el exjugador de Alianza Lima que ahora afrontará un nuevo reto en su carrera futbolística con la selección colombiana, buscando meterse en el once titular en un futuro y alcanzar los objetivos con el combinado ‘cafetero’.

Cabe recordar que Kevin Serna fue una de las figuras de la primera parte del 2024 en la Liga 1 Perú, en la que el equipo blanquiazul disputó el Torneo Apertura y la Copa Libertadores. Su buen desempeño en el cuadro íntimo le permitió ser observado por clubes del extranjero, por lo que terminó fichando finalmente por el ‘Flu’.



Valor de Kevin Serna según Transfermarkt

Kevin Serna: Clubes en los que jugó