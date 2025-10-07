Julinho quedó rendido y elogió a 3 figuras de Universitario tras liderato del Clausura: "Habilidosos"

Universitario de Deportes ilusiona a todos sus hinchas con un nuevo título nacional esta temporada. Tras la victoria sobre Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2025, los cremas volvieron a ratificar que son serios candidatos al 'Tri'. Bajo ese contexto, el referente de Sporting Cristal, Julinho quedó sorprendido con tres futbolistas del conjunto merengue.

Julinho destacó a 3 futbolistas de Universitario de Deportes

En el programa 'A Presión' de YouTube, el brasileño resaltó de gran manera la labor que tuvieron Jairo Concha, Jeús Castillo y Martín Pérez Guedes en el trámite del encuentro. Así también, no dudó en halagar sus cualidades futbolísticas

Universitario es único líder del Torneo Clausura 2025 tras vencer a Juan Pablo II/Foto: Marco Cotrina - URPI-LR

"La clave de Universitario es el cerebro del equipo en la media cancha con tres jugadores muy inteligentes, habilidosos, técnicos, buenos pasadores y buenos definidores que son Concha, Castillo y Pérez Guedes. La media cancha como cerebro del equipo en el armado, en la organización con goles muy bien", sostuvo el ex '10' del cuadro rimense.

Al margen de ello, Julinho hizo hincapié en el nivel del paraguayo Williams Riveros con la 'U', y le brindó un importante consejo en su posición de zaguero central.

"Lo único que veo de Universitario que tiene mejorar un poquito es Riveros que muchas veces achica demasiado, sale detrás de nueve, termina generando espacio y una línea de tres no puede salir de ahí", acotó.

Próximo partido de Universitario:

El equipo de Jorge Fossati volverá a tener acción en el Torneo Clausura 2025 cuando visite a Sporting Cristal este miércoles 15 de octubre en el marco de la jornada 14 de la Liga 1 en el Estadio Nacional de Lima. El partido se jugará a las 20:00 horas locales, e irá EN VIVO por la señal de L1 MAX.