Sporting Cristal anunció los sorpresivos precios de entradas para duelo crucial ante Universitario
A través de las redes sociales, Sporting Cristal confirmó los inéditos precios de entradas con miras al partido clave contra Universitario por la fecha 14 del Clausura en el Estadio Nacional.
Sporting Cristal sostendrá un final adelantada ante Universitario de Deportes por la jornada 14 del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Nacional de Lima el próximo miércoles 15 de octubre. Los cremas tienen una imponente racha de triunfos en sus últimos partidos, sin embargo, el elenco cervecero apunta a cortar con el buen momento que tienen los dirigidos por el DT Jorge Fossati.
En esta ocasión, los celestes serán locales en el coloso del José Díaz, por tal motivo, a pocos días del compromiso, el club bajopontino confirmó los precios de entradas para el cotejo frente a los merengues. Vale mencionar que, únicamente podrá ingresar hinchada local, además, podrás adquirir los boletos por la web de Joinnus.
Entradas Sporting Cristal vs Universitario: precios
TRIBUNA SUR
- Sur general: 34.90 soles | Niño: 19.90 soles
TRIBUNA ORIENTE
- Baja Central: 99.90 soles | Niño / Adulto Mayor: 50 soles
- Intermedia Central: 109.90 soles | Niño / Adulto Mayor: 59.90 soles
- Alta Central: 89.90 soles | Niño / Adulto Mayor: 49.90 soles
- Alta Lateral Norte: 69.90 | Niño / Adulto Mayor: 39.90 soles
- Intermedia Lateral Norte: 79.90 soles | Niño / Adulto Mayor: 49.90 soles
- Baja Lateral Norte: 69.90 soles | Niño / Adulto Mayor: 39.90 soles
- Alta Lateral Sur: 69.90 soles | Niño / Adulto Mayor: 39.90 soles
- Intermedia Lateral Sur: 79.90 soles | Niño / Adulto Mayor: 49.90 soles
- Baja Lateral Sur: 69.90 soles | Niño / Adulto Mayor: 39.90 soles
TRIBUNA OCCIDENTE
- Intermedia Central Pullman: 249.90 soles
- Baja Central: 189.90 soles | Niño / Adulto Mayor: 95 soles
- Intermedia Central: 199.90 soles | Niño / Adulto Mayor: 100 soles
- Alta Central: 159.90 soles | Niño / Adulto Mayor: 85.00 soles
- Alta Lateral Norte: 119.90 soles | Niño / Adulto Mayor: 70.00 soles
- Intermedia Lateral Norte: 139.90 soles | Niño / Adulto Mayor: 75.00 soles
- Baja Lateral Norte: 129.90 soles | Niño / Adulto Mayor: 70.00 soles
- Alta Lateral Sur: 119.90 soles | Niño / Adulto Mayor: 70.00 soles
- Intermedia Lateral Sur: 139.90 soles | Niño / Adulto Mayor: 75.00 soles
- Baja Lateral Sur: 129.90 soles | Niño / Adulto Mayor: 70 soles soles
Entradas Sporting Cristal vs Universitario por el Torneo Clausura 2025
¿Dónde y cómo comprar entradas para el partido Sporting Cristal vs Universitario?
Todos los hinchas que deseen acudir al Estadio Nacional para el choque entre Sporting Cristal vs Universitario por el Torneo Clausura 2025 deberán acceder a la plataforma Joinnus, única web oficial autorizada por el club. Revisa el procedimiento.
- Ingresa a la web con una cuenta de correo electrónico
- Escoge la tribuna de tu agrado
- Elige la cantidad de boletos a comprar
- Llena los datos de la persona a ingresar al Estadio Nacional
- Selecciona la forma de pago
- Aceptar y enviar boleto al correo electrónico
