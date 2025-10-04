Sporting Cristal anunció los sorpresivos precios de entradas para duelo crucial ante Universitario

Sporting Cristal sostendrá un final adelantada ante Universitario de Deportes por la jornada 14 del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Nacional de Lima el próximo miércoles 15 de octubre. Los cremas tienen una imponente racha de triunfos en sus últimos partidos, sin embargo, el elenco cervecero apunta a cortar con el buen momento que tienen los dirigidos por el DT Jorge Fossati.

En esta ocasión, los celestes serán locales en el coloso del José Díaz, por tal motivo, a pocos días del compromiso, el club bajopontino confirmó los precios de entradas para el cotejo frente a los merengues. Vale mencionar que, únicamente podrá ingresar hinchada local, además, podrás adquirir los boletos por la web de Joinnus.

Entradas Sporting Cristal vs Universitario: precios

TRIBUNA SUR

Sur general: 34.90 soles | Niño: 19.90 soles

TRIBUNA ORIENTE

Baja Central: 99.90 soles | Niño / Adulto Mayor: 50 soles

Intermedia Central: 109.90 soles | Niño / Adulto Mayor: 59.90 soles

Alta Central: 89.90 soles | Niño / Adulto Mayor: 49.90 soles

Alta Lateral Norte: 69.90 | Niño / Adulto Mayor: 39.90 soles

Intermedia Lateral Norte: 79.90 soles | Niño / Adulto Mayor: 49.90 soles

Baja Lateral Norte: 69.90 soles | Niño / Adulto Mayor: 39.90 soles

Alta Lateral Sur: 69.90 soles | Niño / Adulto Mayor: 39.90 soles

Intermedia Lateral Sur: 79.90 soles | Niño / Adulto Mayor: 49.90 soles

Baja Lateral Sur: 69.90 soles | Niño / Adulto Mayor: 39.90 soles

TRIBUNA OCCIDENTE

Intermedia Central Pullman: 249.90 soles

Baja Central: 189.90 soles | Niño / Adulto Mayor: 95 soles

Intermedia Central: 199.90 soles | Niño / Adulto Mayor: 100 soles

Alta Central: 159.90 soles | Niño / Adulto Mayor: 85.00 soles

Alta Lateral Norte: 119.90 soles | Niño / Adulto Mayor: 70.00 soles

Intermedia Lateral Norte: 139.90 soles | Niño / Adulto Mayor: 75.00 soles

Baja Lateral Norte: 129.90 soles | Niño / Adulto Mayor: 70.00 soles

Alta Lateral Sur: 119.90 soles | Niño / Adulto Mayor: 70.00 soles

Intermedia Lateral Sur: 139.90 soles | Niño / Adulto Mayor: 75.00 soles

Baja Lateral Sur: 129.90 soles | Niño / Adulto Mayor: 70 soles soles

Entradas Sporting Cristal vs Universitario por el Torneo Clausura 2025

¿Dónde y cómo comprar entradas para el partido Sporting Cristal vs Universitario?

Todos los hinchas que deseen acudir al Estadio Nacional para el choque entre Sporting Cristal vs Universitario por el Torneo Clausura 2025 deberán acceder a la plataforma Joinnus, única web oficial autorizada por el club. Revisa el procedimiento.