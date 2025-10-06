Giancarlo Granda critica sin filtro a Autuori y jugador de Cristal: "No está para ser titular"

Sporting Cristal no logra consolidarse en los últimos años y ahora se complicó en el Torneo Clausura 2025 tras su reciente derrota ante ADT en Tarma. En medio de este duro momento para los celestes, Giancarlo Granda tomó la palabra para expresar su sentir sin filtro sobre el rendimiento de los 'rimenses'.

En primera instancia, puso la mirada en Paulo Autuori, estratega que se le elogió en su momento por el buen arranque que tuvo en el Torneo Clausura. Sin embargo, ahora ha perdido puntos claves en la temporada que ponen a Sporting Cristal lejos de la lucha por la estrella 21. Es por ello, que el popular 'Flaco' no guardó nada en vivo y dijo que el juego de los 'bajopontinos' se asemeja al de Guillermo Farré.

Por otra parte, el periodista y narrador deportivo también criticó duramente a Yoshimar Yotún, actual capitán y titular de Sporting Cristal. Resulta, que su nivel no ha convencido del todo tras su vuelta a las canchas, por lo que indica que no debe alinear desde el arranque por el bien del juego celeste.

"Se ha elogiado a Autuori, pero este Cristal se parece más al equipo de Farré. Apenas sumó 6 de los últimos 18 puntos. Con todo el respeto a la trayectoria de Yoshimar Yotún, hoy no está para ser titular", declaró Giancarlo Grande en el programa "Después de todo".

(VIDEO: Movistar Deportes)

¿Qué partidos le resta a Sporting Cristal en el Torneo Clausura?

Estos son los partidos que le restan a Sporting Cristal si es que quiere luchar por el título del Torneo Clausura: