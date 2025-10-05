¿Purga en el Rímac? Sporting Cristal y los 11 futbolistas que están cerca de dejar el club a fin de año

0
Ante los malos resultados que atraviesa Sporting Cristal en la temporada 2025, se conoció la lista de jugadores que están a punto de salir de la institución, ¿Qué pasó?

Diego Medina
Sporting Cristal encadenará 5 años sin ser campeón.
Sporting Cristal encadenará 5 años sin ser campeón. | Foto: X Sporting Cristal
Sporting Cristal era uno de los clubes que se mantenía en la lucha por el Torneo Clausura 2025, pero que en los últimos encuentros no ha logrado prosperar para el lamento de los aficionados. Ahora, hay una ola de críticas por la campaña de este año para los 'rimenses', lo que hace dar foco a aquellos futbolistas que están por dejar el club al cierre del campeonato.

PUEDES VER: Revelan el fuerte motivo por el que Martín Távara no jugó con Sporting Cristal ante ADT

Y es que hay una nómina de 11 jugadores que finalizan contrato con Sporting Cristal a fines del 2025. De momento, no hay comunicación del club celeste para optar por una renovación con algunos de estos profesionales, pero que se entiende por estar en pleno certamen para soñar con el título nacional.

Jugadores de Sporting Cristal que terminan contrato a fines del 2025

  • Alejandro Duarte - Diciembre 2025
  • Rafael Lutiger - Diciembre 2025
  • Nicolás Pasquini - Diciembre 2025
  • Axel Cabellos - Diciembre 2025 (Préstamo con opción a compra)
  • Fabrizio Lora - Diciembre 2025
  • Jhilmar Lora - Diciembre 2025
  • Leandro Sosa - Diciembre 2025
  • Martín Távara - Diciembre 2025
  • Irven Ávila - Diciembre 2025
  • Fernando Pacheco - Diciembre 2025
  • Diego Otoya - Diciembre 2025}

Uno de los referentes de Sporting Cristal es Irven Ávila, quien esta temporada 2025 logró escalar en el Top de goleadores históricos en la institución celeste. Queda claro que el 'Cholito' quedará en la memoria de los aficionados, pero que pensando en el 2026 se buscará por nuevos nombres.

Sporting Cristal

Nicolás Pasquini e Irven Ávila son dos de los jugadores que terminan contrato con Sporting Cristal.

Otro de los jugadores del primer equipo es Martín Távara, quien en los últimos encuentros no ha sido titular para el esquema de Paulo Autuori. Este volante es uno de los canteranos en tienda del Rímac, por lo que aún se evaluará su estadía para los siguientes torneos del 2026.

Última vez que Sporting Cristal fue campeón de la Liga 1

Sporting Cristal cerrará este 2025 sin chances de pelear el título de la Liga 1. De esta manera, los celestes encadenarán cinco años sin celebrar un título nacional, lo que hace preocupar a la afición con miras al siguiente año y si es que logran participar en un torneo internacional.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

