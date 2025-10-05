- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Sevilla vs Barcelona
- Alianza UDH vs Alianza Lima
- Universitario vs Juan Pablo II
- Boca vs Newells
- Rosario Central vs River Plate
- Selección peruana
- Ricardo Gareca
- Retiro AFP
Christofer Gonzáles fue contundente al hablar sobre partido contra Universitario: "Hay que..."
El jugador de Sporting Cristal asumió la dura derrota ante ADT, pero ahora asegura que el plantel está enfocado en el partido contra Universitario, que podría servirles para acortar distancias.
Sporting Cristal es uno de los equipos que todavía mantiene viva la esperanza de robarle el liderado a Universitario de Deportes y en la siguiente fecha van a tener la oportunidad de acortar la cantidad de puntos con los 'Merengues'. Christofer 'Canchita' Gonzáles se mostró enfocado en lo que se viene para los 'rimenses' de cada al resto de temporada en el Torneo Clausura 2025.
La dura derrota de Sporting Cristal ante ADT complicó las posibilidades de seguir soñando por el campeonato, pero el equipo de Paulo Autuori tiene una oportunidad de oro en el próximo duelo ante Universitario de Deportes. Ante esto, 'Canchita' Gonzáles señaló que buscan pelear el Torneo Clausura pase lo que pase.
Al ser cuestionado sobre la diferencia que existe entre ambos equipos, Gonzáles fue determinante. "Sí, es la realidad ahora y lo principal es seguir luichando hasta el final. Todavía quedan varios partidos y no hay que bajar los brazos. Hay que seguir luchando hasta el último partido que es lo principal", sostuvo.
(Video: Entre Bolas)
Christofer Gonzáles lamenta resultado ante ADT
Tras la derrota ante ADT, que pudo haber ayudado a Sporting Cristal a llegar mejor posicionados en la tabla en su duelo ante Universitario, Cristofer Gonzáles lamentó lo ocurrido, pero no dudó en destacar el enfoque del equipo.
"Lastimosamente no se ha podido dar un resultado que, dentro de todo, lo teníamos ahí cómodamente. Por detalles también nos costó el resultado de ayer, pero hay que levantar cabeza y seguir trabajando", explicó.
¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Universitario?
El partido entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes se jugará por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 el miércoles 15 de octubre desde las 8:00 p.m. Los 'rimenses' buscan hacerse fuerte de locales frente a su hinchada.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50