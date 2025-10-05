0
Christofer Gonzáles fue contundente al hablar sobre partido contra Universitario: "Hay que..."

El jugador de Sporting Cristal asumió la dura derrota ante ADT, pero ahora asegura que el plantel está enfocado en el partido contra Universitario, que podría servirles para acortar distancias.

Jasmin Huaman
Christofer Gonzáles habló sobre duelo ante Universitario por el Clausura.
Christofer Gonzáles habló sobre duelo ante Universitario por el Clausura. | Foto: Composición Líbero
Sporting Cristal es uno de los equipos que todavía mantiene viva la esperanza de robarle el liderado a Universitario de Deportes y en la siguiente fecha van a tener la oportunidad de acortar la cantidad de puntos con los 'Merengues'. Christofer 'Canchita' Gonzáles se mostró enfocado en lo que se viene para los 'rimenses' de cada al resto de temporada en el Torneo Clausura 2025.

Universitario busca el tricampeonato, pero Alianza, Cusco y Cristal quieren impedirlo

PUEDES VER: Tabla posiciones de Liga 1 y Acumulado: clasificación de la fecha 13 del Clausura

La dura derrota de Sporting Cristal ante ADT complicó las posibilidades de seguir soñando por el campeonato, pero el equipo de Paulo Autuori tiene una oportunidad de oro en el próximo duelo ante Universitario de Deportes. Ante esto, 'Canchita' Gonzáles señaló que buscan pelear el Torneo Clausura pase lo que pase.

Al ser cuestionado sobre la diferencia que existe entre ambos equipos, Gonzáles fue determinante. "Sí, es la realidad ahora y lo principal es seguir luichando hasta el final. Todavía quedan varios partidos y no hay que bajar los brazos. Hay que seguir luchando hasta el último partido que es lo principal", sostuvo.

(Video: Entre Bolas)

Christofer Gonzáles lamenta resultado ante ADT

Tras la derrota ante ADT, que pudo haber ayudado a Sporting Cristal a llegar mejor posicionados en la tabla en su duelo ante Universitario, Cristofer Gonzáles lamentó lo ocurrido, pero no dudó en destacar el enfoque del equipo.

"Lastimosamente no se ha podido dar un resultado que, dentro de todo, lo teníamos ahí cómodamente. Por detalles también nos costó el resultado de ayer, pero hay que levantar cabeza y seguir trabajando", explicó.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Universitario?

El partido entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes se jugará por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 el miércoles 15 de octubre desde las 8:00 p.m. Los 'rimenses' buscan hacerse fuerte de locales frente a su hinchada.

