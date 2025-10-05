- Hoy:
Mr. Peet no se guardó nada y calificó rotundamente a Sporting Cristal tras derrota: "Es un..."
El periodista deportivo Peter Arévalo se pronunció luego de la dura caída de Sporting Cristal ante ADT y habló sobre la lucha por ganar el Clausura con Cusco FC.
Sporting Cristal volvió a alejarse de la pelea por el título del Torneo Clausura 2025 tras perder 3-2 ante ADT de Tarma por la jornada 13 de la Liga 1. El cuadro de Paulo Autuori pagó caro su desconcentración en el trámite del partido y dejó ir tres puntos claves en una etapa crucial del campeonato.
En el análisis post encuentro, el periodista deportivo Peter Arévalo, quedó totalmente sorprendido respecto a la manera en la que el conjunto celeste se dejó voltear el marcador, tras ir ganando en el primer tiempo.
Sporting Cristal se aleja de la lucha por el título tras perder ante ADT
"Más tarde, ADT le volteó el partido de manera increíble a Sporting Cristal", señaló el comunicador en el programa de YouTube 'Mr. Peet Channel'.
Mr. Peet dio firme calificativo a Sporting Cristal tras caer en Tarma
En esa línea, el narrador deportivo, calificó a Sporting Cristal como un "equipo en formación", ya que aún no tienen un plantel base, y esta temporada han ido reforzando su elenco con nuevos nombres. Todo lo contrario a Universitario que ya maneja un clásico sistema de juego y referentes dentro de su escuadra.
"Cristal es un equipo en formación, Alianza un 80% nuevo. La 'U' ya viene jugando con el mismo sistema desde hace tres años. Hoy yo veo a Cristal a un equipo que tiene en el bolsillo el triunfo o por lo menos el triunfo y ADT lo voltea en dos tres minutos", añadió.
Por último, Mr. Peet habló sobre Cusco FC en medio de su lucha por querer ganar el Torneo Clausura 2025, sin embargo, pese a seguir siendo un rival directo para los merengues, indicó que hoy en día están lejos de lograr el objetivo. Como se recuerda, el último sábado, el cuadro de Miguel Rondelli cayó 2-1 contra Los Chankas en Andahuaylas.
"Después Cusco FC que no tiene la obligación, pero si en algún momento ha estado dependiendo de sí mismo, no fue capaz de dar un golpe de autoridad. Queda demostrado que a Cusco no le va a alcanzar", concluyó.
