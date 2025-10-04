Revelan el fuerte motivo por el que Martín Távara no jugó con Sporting Cristal ante ADT

Sporting Cristal sufrió una dura derrota por 3-2 ante ADT de Tarma por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, un resultado que complica seriamente las aspiraciones de los rimenses en su pelea por el título. Una de las situaciones que más sorprendió fue la ausencia de Martín Távara. ¿Por qué quedó fuera de este vital partido?

Y es que Távara venía siendo uno de los mejores jugadores de Sporting Cristal en los últimos partidos, siendo una pieza clave en el esquema táctico del DT Paulo Autuori. Sin embargo, pese a encontrarse en óptimas condiciones, quedó fuera de los convocados para el partido ante ADT.

¿Por qué Martín Távara no jugó con Sporting Cristal?

El volante tenía todas las posibilidades de ser titular y tomar las riendas del equipo en la derrota ante ADT. No obstante, según informó el periodista Percy Ramos durante la transmisión del encuentro, su ausencia se debió a motivos de última hora.

Martín Távara no fue considerado en la derrota de Sporting Cristal ante ADT.

De acuerdo con el comunicador, la razón que llevó a que Távara no fuera convocado no está relacionado a lesiones ni problemas con el comando técnico, sino que fue porque el futbolista recibió la gran noticia del nacimiento de su hija, motivo por el cual no viajó a Tarma y quedó al margen del partido.

Aunque la causa fue de índole personal, lo cierto es que el equipo sintió la ausencia de Martín Távara, pues es uno de los jugadores más destacados y sus características lo han consolidado como un indiscutible en el once titular.

Martín Távara fue convocado a la selección peruana

Gracias a su destacado rendimiento en las últimas jornadas, Martín Távara recibió el llamado de la selección peruana para el amistoso ante Chile por la fecha FIFA de octubre. De esta manera, el volante suma su segunda convocatoria consecutiva con la 'Bicolor' y ahora aprovechará su tiempo en familia antes de incorporarse a los entrenamientos del equipo nacional.