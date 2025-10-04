Figura de ADT dejó contundente calificativo a Cristal tras ganarle: "Son rivales de…"

Sporting Cristal perdió ante ADT por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 y se aleja del liderato de la tabla de posiciones, generando diversas reacciones en los hinchas celestes. Tras el partido, el jugador del elenco tarmeño, Mauro Da Luz se pronunció luego de haber marcado su hat-trick.

El equipo local abrió el marcador, pero los dirigidos por Paulo Autuori supieron darle vuelta a través de Santiago González y Leandro Sosa. Sin embargo, el mencionado futbolista se convirtió en héroe del encuentro al anotar dos goles más, sellando un importante triunfo ante un duro rival.

¿Qué dijo Mauro Da Luz, goleador de ADT, tras victoria sobre Sporting Cristal?

“Sabíamos que iba a ser un partido complicado, son rivales de jerarquía, siempre están peleando arriba, hacen las cosas bien de local y visita. Muy contento con esta victoria”, dijo Mauro Da Luz a las cámaras de L1 MAX luego del pitazo final del árbitro, siendo elegido como la figura del partido.

Asimismo, resaltó el trabajo que viene realizando con sus compañeros de ADT que les permite mantenerse en una buena racha durante los últimos encuentros disputados en esta segunda parte de temporada. Ante ello, dejó un contundente comentario.

“Estamos en un momento muy lindo, en una buena racha. Estoy muy orgulloso por el esfuerzo de este equipo, la verdad nos merecíamos estos puntos que nos acercan a nuestro objetivo del torneo internacional”, agregó.

Próximo partido de ADT por el Torneo Clausura

Luego de su buen triunfo sobre Sporting Cristal en condición de local, ADT enfrentará a Ayacucho FC por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, el próximo domingo 12 de octubre.