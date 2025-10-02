Sporting Cristal lo dejó ir y ahora brilla en su club despertando interés de clubes de Europa

Sporting Cristal decidió prescindir de un joven jugador en 2024, quien terminó firmando su traspaso definitivo a uno de los clásicos rivales. Desde entonces, se ha convertido en una de las figuras de su equipo y ha destacado en el Torneo Clausura de la Liga 1, lo que le valió el llamado del DT Manuel Barreto a la selección peruana y ha despertado el interés de clubes europeos.

PUEDES VER: FPF impacta y anuncia que Sporting Cristal pierde 5 jugadores para partido del Torneo Clausura

La ‘Bicolor’ anunció su lista de convocados para el amistoso ante Chile, destacando la presencia de varios jóvenes que podrían liderar el proceso rumbo al próximo ciclo. Entre ellos, llamó la atención el lateral Cristian Carbajal, exjugador de Sporting Cristal.

Carbajal inició su carrera en las divisiones menores de Cristal y logró dar el salto al primer equipo. Sin embargo, tras varias cesiones, no logró consolidarse y terminó firmando su traspaso definitivo a Sport Boys en 2024, club donde ya había jugado a préstamo una temporada.

Según el periodista Ernesto Macedo, Carbajal recibió ofertas de clubes de Turquía y Portugal a inicios de la temporada, consolidándose como un jugador seguido de cerca por equipos europeos, un panorama que parecía lejano cuando todavía formaba parte de Sporting Cristal.

Cristian Carbajal dejó Sporting Cristal por falta de oportunidades. Foto: Sporting Cristal

"Cristian Carbajal es convocado por primera vez a la selección absoluta. Antes, estuvo en un microciclo de la U23 con Nolberto Solano para los Juegos Panamericanos Lima 2019. Tiene contrato todo 2026. A principios de 2025 hubo oferta en Turquía (1ra y 2da división) y Portugal (2da división)", publicó el comunicador en su cuenta de 'X'.

Cristian Carbajal fue convocado con la selección peruana

Durante la Liga 1 2025, Cristian Carbajal se ha convertido en imprescindible para la ‘Misilera’, disputando 27 partidos, con un promedio de 2130 minutos en cancha, un gol y cuatro asistencias.

Cristian Carbajal fue convocado para la selección peruana. Foto: Sport Boys

Estos números llevaron al técnico Manuel Barreto a convocarlo por primera vez a la selección absoluta, recordando que anteriormente fue parte de un microciclo rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2029.

Cristian Carbajal: ¿Cuál es su valor de mercado?

En cuanto a su valor de mercado, Transfermarkt lo cotiza en 300 mil euros. Además, cuenta con contrato con Sport Boys hasta finales de 2026, por lo que, de seguir destacando, podría convertirse en una venta importante para el club.