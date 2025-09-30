Cristian Benavente fue determinante al hablar sobre partido contra Universitario: "Seguro va a..."

Cristian Benavente es uno de los futbolistas más destacados de Sporting Cristal y su incorporación causó ilusión entre los hinchas 'rimenses'. El 'Chaval' ya está pensando en el partido contra Universitario de Deportes con el objetivo de acortar distancia con el actual líder del campeonato local.

Sporting Cristal está enfocado en seguir sumando puntos en su camino firme en darle una alegría a sus hinchas conquistando el Torneo Clausura y cerrar el año de la mejor manera. Tras vencer a Ayacucho por una goleada de 3 a 0, los celestes se muestran enfocados en subir de posición en la tabla.

Cristian Benavente habla sobre el partido contra Universitario

Cristian Benavente señaló que los próximos partidos de Sporting Cristal contra ADT y Universitario de Deportes serán vitales para luchar por el Torneo Clausura. El exfutbolista de Real Madrid Castilla C. F. asegura que se debe seguir trabajando para obtener resultados positivos a final de año.

"Partidos complicados, todos lo son y más ahora que está terminando el torneo. Hay que luchar y seguir por la línea de trabajo que seguro va a dar resultados", sostuvo.

Sporting Cristal suma 19 puntos en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 y está en la segunda posición. Solamente es superado por Universitario de Deportes que tiene 24 puntos. En caso de no perder puntos, el club merengue se podría consagrar como campeón directo.