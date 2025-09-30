- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Kairat vs Real Madrid
- Cusco vs Garcilaso
- Chelsea vs Benfica
- Atlético vs Frankfurt
- Universitario
- Alianza Lima
- Retiro AFP
Cristian Benavente fue determinante al hablar sobre partido contra Universitario: "Seguro va a..."
Sporting Cristal estará recibiendo a Universitario de Deportes en su búsqueda por seguir acortando distancia con los líderes del Torneo Clausura 2025.
Cristian Benavente es uno de los futbolistas más destacados de Sporting Cristal y su incorporación causó ilusión entre los hinchas 'rimenses'. El 'Chaval' ya está pensando en el partido contra Universitario de Deportes con el objetivo de acortar distancia con el actual líder del campeonato local.
PUEDES VER: Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura: tras goleada de Cristal a Ayacucho
Sporting Cristal está enfocado en seguir sumando puntos en su camino firme en darle una alegría a sus hinchas conquistando el Torneo Clausura y cerrar el año de la mejor manera. Tras vencer a Ayacucho por una goleada de 3 a 0, los celestes se muestran enfocados en subir de posición en la tabla.
Cristian Benavente habla sobre el partido contra Universitario
Cristian Benavente señaló que los próximos partidos de Sporting Cristal contra ADT y Universitario de Deportes serán vitales para luchar por el Torneo Clausura. El exfutbolista de Real Madrid Castilla C. F. asegura que se debe seguir trabajando para obtener resultados positivos a final de año.
"Partidos complicados, todos lo son y más ahora que está terminando el torneo. Hay que luchar y seguir por la línea de trabajo que seguro va a dar resultados", sostuvo.
Sporting Cristal suma 19 puntos en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 y está en la segunda posición. Solamente es superado por Universitario de Deportes que tiene 24 puntos. En caso de no perder puntos, el club merengue se podría consagrar como campeón directo.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50