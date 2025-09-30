0
EN VIVO
Real Madrid vs Kairat Almaty por la Champions League
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado tras victoria de Cristal

Cristian Benavente fue determinante al hablar sobre partido contra Universitario: "Seguro va a..."

Sporting Cristal estará recibiendo a Universitario de Deportes en su búsqueda por seguir acortando distancia con los líderes del Torneo Clausura 2025.

Jasmin Huaman
Cristian Benavente decidido a sumar contra Universitario de Deportes.
Cristian Benavente decidido a sumar contra Universitario de Deportes. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

Cristian Benavente es uno de los futbolistas más destacados de Sporting Cristal y su incorporación causó ilusión entre los hinchas 'rimenses'. El 'Chaval' ya está pensando en el partido contra Universitario de Deportes con el objetivo de acortar distancia con el actual líder del campeonato local.

Así marcha el Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

PUEDES VER: Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura: tras goleada de Cristal a Ayacucho

Sporting Cristal está enfocado en seguir sumando puntos en su camino firme en darle una alegría a sus hinchas conquistando el Torneo Clausura y cerrar el año de la mejor manera. Tras vencer a Ayacucho por una goleada de 3 a 0, los celestes se muestran enfocados en subir de posición en la tabla.

Cristian Benavente habla sobre el partido contra Universitario

Cristian Benavente señaló que los próximos partidos de Sporting Cristal contra ADT y Universitario de Deportes serán vitales para luchar por el Torneo Clausura. El exfutbolista de Real Madrid Castilla C. F. asegura que se debe seguir trabajando para obtener resultados positivos a final de año.

"Partidos complicados, todos lo son y más ahora que está terminando el torneo. Hay que luchar y seguir por la línea de trabajo que seguro va a dar resultados", sostuvo.

Sporting Cristal suma 19 puntos en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 y está en la segunda posición. Solamente es superado por Universitario de Deportes que tiene 24 puntos. En caso de no perder puntos, el club merengue se podría consagrar como campeón directo.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Universitario pierde tres puntos y le dice adiós al primer lugar del Torneo Clausura: así va la tabla

  2. Alianza Lima ganó 3-1 y es líder absoluto del Torneo Clausura superando a Universitario

  3. ¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético, canal de transmisión y dónde ver la Liga 1?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano