Felipe Vizeu dejó tajante mensaje tras sus primeros goles con Sporting Cristal: "Lo hago..."

Sporting Cristal cortó una racha de cuatro partidos sin ganar este lunes al superar 3-0 a Ayacucho FC en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, en un partido donde Felipe Vizeu fue la figura de la cancha al anotar sus primeros dos goles con el cuadro celeste. Justamente el reciente fichaje del club sorprendió con sus declaraciones tras estrenarse como goleador en el fútbol peruano.

El delantero brasileño atendió a la prensa minutos después del pitido final y se mostró muy feliz por marcarle un doblete a los 'Guerreros Wari', pero además fue claro al señalar que no lo hizo solamente para sumar a sus estadísticas individuales, sino también para apoyar al grupo pues es más importante el triunfo.

"Muy feliz. Esto lo hago para el grupo, no solo para mí, porque eso es lo principal. Tengo en mi cabeza que lo más importante es que Cristal siempre gane los partidos porque si hago un gol y no ganamos, eso no importa nada. Salgo muy contento por mi primer doblete con la camiseta celeste y por la victoria", declaró a los medios de comunicación en zona mixta.

Felipe Vizeu destacó el trabajo de Paulo Autuori con los jugadores de Sporting Cristal

En esa misma línea, el atacante de 28 años destacó la labor que hace el DT Paulo Autuori con todo el plantel rimense, pues les da la confianza a él y a cada uno de sus compañeros de equipo para que todos puedan dar lo mejor de sí en cada partido.

"Nosotros los jugadores debemos tener confianza y eso Autuori siempre nos dice al grupo, para que todo el que entre en la cancha haga siempre lo mejor. Nuestro grupo siempre trabaja mucho, Paulo nos da mucha confianza y es también importante. Entonces, sabemos que hay partidos duros, pero nuestra confianza está siempre arriba. Seguimos así, trabajando, que es lo más importante para seguir buscando nuestras victorias", agregó.

Así fueron los goles de Felipe Vizeu en el triunfo de Sporting Cristal

A Felipe Vizeu le costó cuatro encuentros para marcar un gol con el elenco bajopontino, y lo mejor fue que lo hizo por partida doble. Su primera conquista lo marcó a los 22 minutos, cuando tras un centro a media altura por derecha de Santiago González, apareció en el área para sacar un remate que terminó entrando en la portería rival y establecer el 2-0 parcial.

Pero ahí no quedó todo para el dorsal 47 del conjunto cervecero, pues a los 37 minutos se volvió a hacer presente en el marcador nuevamente con un remate potente en el área chica después de otro centro por derecha del 'Santi' González, demostrando de esta forma su capacidad goleadora en el balompié nacional.

