Sporting Cristal a un paso de ser el único representante de Perú en la Copa Libertadores 2026

¡Sorpresa! La temporada internacional terminó oficialmente para todos los clubes masculinos del fútbol peruano tras la eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana. Ahora, las instituciones piensan en lo que será la próxima campaña y Sporting Cristal apunta a ser el único equipo nacional en la Copa Libertadores 2026. Te contamos qué está sucediendo.

Como sabemos, cada año van dos elencos incaicos a la Fase de Grupos del torneo Conmebol y otros dos clasifican a las etapas previas, por lo que en total tenemos cuatro escuadras en la competición continental. Sin embargo, este número solo sirve para la versión absoluta del torneo, ya que en otras categorías apenas va un representante por país, o al menos en algunos casos.

Por ejemplo, Perú solo tiene un cupo para la Copa Libertadores Sub-20 y desde esta temporada lo ocupa el campeón del Torneo Juvenil Sub-18, ya que el Campeonato de Reservas dejó de existir en nuestro país. En esa línea, Sporting Cristal se hizo con el Torneo Apertura tras derrotar 7-1 a Universitario de Deportes en la gran final del certamen, por lo que tiene un pie en la próxima edición de la contienda continental.

Sporting Cristal derrotó a Universitario.

Ahora, a los celestes solo les falta salir campeones del Torneo Clausura y se proclamarán automáticamente monarcas del Juvenil Sub-18, obteniendo así su boleto para la justa internacional de la Conmebol del 2026. De esta manera, sería el único representante peruano y dejaría de lado a los dos grandes del balompié nacional como lo son Alianza Lima y Universitario de Deportes.

Sporting Cristal recibirá otro premio si sale campeón

Si se proclama campeón del Torneo Juvenil Sub-18 esta temporada, Sporting Cristal no solo clasificará a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores Sub-20, sino que también se hará con su boleto para participar de la Liga 3, Tercera División del Perú, la campaña entrante.