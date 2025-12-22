- Hoy:
Javier Rabanal hizo fuerte revelación tras ser presentado como DT de Universitario: "No lo pensé"
El nuevo entrenador de Universitario, Javier Rabanal, no se guardó nada y reveló una confidencia tras ser presentado ante los periodistas en rueda de prensa.
Javier Rabanal fue presentado oficialmente como el nuevo técnico de Universitario de Deportes, tras la inesperada salida de Jorge Fossati en una conferencia de prensa. El entrenador español no se contuvo y reveló enérgicamente cómo llegó al equipo crema y qué acciones tomó para concretar su fichaje en muy poco tiempo.
"No lo pensé, estaba muy decidido a venir aquí. No consideré ninguna de las propuestas, sabía que este era el lugar. Me gusta mucho el proyecto. La integración de jugadores jóvenes es algo que me seduce mucho, agradezco que me brinden esta oportunidad tan pronto".
Noticia en desarrollo...
