Exjugador de Sporting Cristal y Universitario quiere salir campeón con Alianza Lima: "Mi..."

Alianza Lima quedó lejos del título del Torneo Clausura tras perder 2-0 contra Cienciano. La caída golpeó fuerte en el 'Pueblo Blanquiazul', pero la ilusión por lograr el título nacional sigue intacto, así lo señaló Josué Estrada.

"Mi mentalidad es que sabemos que debemos campeonar", expreso el defensor de 31 años tras el partido contra Cienciano. Luego, señaló que si bien sus opciones para llevarse el Clausura se redujeron por la derrota, van a luchar hasta el final.

"Creo que no, nosotros haciendo nuestro trabajo se pueden dar las cosas. Es un poco más difícil, sí. Ganando cada partido, haciendo los puntos que necesitamos, se van a dar las cosas", puntualizó el jugador de Alianza Lima.

Josué Estrada habló sobre la expulsión de Carlos Zambrano

Josué Estrada evitó hablar sobre la expulsión de Carlos Zambrano ante Cienciano. Indico que son un grupo fuerte y unido, por ello, van a salir de este complicado momento deportivo.

"No tengo por qué opinar sobre eso (la expulsión de Carlos Zambrano), nosotros somos un grupo fuerte y unido. Lo mejor sería no opinar", expresó Estrada.

Carlos Zambrano fue expulsado por lanzar un codazo a Arias

El jugador blanquiazul también habló sobre los billetes que le lanzaron los hinchas de Cienciano (por dejar el club para firmar por Alianza Lima). Estrada denunció que los reclamos de los fanáticos del 'Papá' traspasaron las canchas.

"Al principio lo tomé como un chiste, porque tiraron unos billetes y pensé que se iba a quedar acá en el estadio, me reí. Pero después, yendo al camerino, hablando con mi esposa, veo que lo publican, ya eso es otra cosa. Tengo hijos, ¿qué van a pesar ellos? A ningún hincha le va a gustar que le falte el respeto a su familia. Una vez le falté el respeto a un hincha y se hizo un alboroto. Hay que medirse un poco, pensar con calma y si se hace algo, que quede en la cancha", puntualizó.