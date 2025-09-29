- Hoy:
Mr. Peet se rinde ante futbolista de Alianza Lima pese a caída en Cusco: "No tengo ningún..."
En su espacio de YouTube, Mr. Peet habló sobre las destacadas actuaciones que viene desarrollando un futbolista extranjero con los colores de Alianza Lima.
A pesar de la derrota ante Cienciano, Mr. Peet dejó una picante opinión sobre el rendimiento de Alianza Lima, pero también aprovechó la oportunidad para llenar de elogios a un futbolista que es el eje principal del plantel y que cuando no es titular, se nota en el rendimiento de todo el equipo.
Para los hinchas de Alianza Lima resulta imposible dejar pasar una derrota tan dura como la de Cienciano. Las oportunidades para mantenerse con posibilidades de campeonar este año se siguen alejando. Sin embargo, dentro de todo, Mr. Peet destacó a Fernando Gaibor.
Universitario le quitó tres puntos a Alianza Lima y pelea el título: revisa cómo queda la tabla
Mr. Peet destaca a futbolista de Alianza Lima
En su propio canal de YouTube, Mr. Peet habló detalladamente sobre el planteamiento de Néstor Gorosito y entre tantos errores, señaló a Fernando Gaibor como uno de los deportistas del plantel que han sabido sacar adelante al equipo blanquiazul.
"Por Gaibor, y no me voy a cansar de repetirlo. Por Gaibor, Alianza se mantuvo de pie en el partido, no tengo ningún reparo en decirlo. Alianza necesita de esos jugadores ante situaciones como esta", señaló el periodista deportivo.
Mr. Peet sale en defensa de Eryc Castillo
Eryc Castillo se ha ganado el cariño del pueblo blanquiazul y es que siempre que se lo necesitó supo responder, a pesar de la derrota ante Cienciano y que terminó con su expulsión en el segundo tiempo, dejando a Alianza con 9 jugadores. "Yo también me hubiera ido igual, y el tipo se está sacando la mier…, te marca una diferencia", explicó.
