Alianza Lima ya piensa en el 2026 y quiere fichar a jugador de Racing: "Él ha manifestado..."
Alianza Lima ya piensa para la temporada 2026 y quiere dar el golpe en el mercado contratando a figura de Racing. Los blanquiazules se han comunicado con el entorno del jugador.
La temporada 2025 de Alianza Lima tiene dos aristas. Uno es el ámbito internacional, donde cumplió un gran papel tanto en la Libertadores como Sudamericana. Sin embargo, en el torneo local, no lograron mantener la regularidad y ahora están alejados de la pelea por el Clausura.
Es por ello que la directiva ya está trabajando para lo que será la temporada 2026. En el programa Mano a Mano, Mauricio Loret de Mola indicó que Alianza Lima está interesado en buscar el regreso de Adrián 'Rocky' Balboa, figura de Racing.
"Desde Alianza se han comunicado con el entorno de Adrián Balboa para un posible regreso. Piensan en él como opción para la próxima temporada", indicó el comunicador.
Luego, Mauricio Loret de Mola agregó que a 'Rocky' le agrada la idea de volver a Matute en algún momento de su carrera. En diversas ocasiones, el delantero de 31 años expresó su cariño por el cuadro blanquiazul.
"Él (Adrián Balboa) ha manifestado que le gustaría volver en algún momento. El principal impedimento es que aún tiene dos años de contrato con Racing", puntualizó.
