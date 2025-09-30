¿Para la 'U'? 'Canchita' Gonzáles opinó sobre cambio de localías en Liga 1: "Hay equipos..."

Sporting Cristal busca mantenerse en la lucha por los primeros lugares en el Torneo Clausura, pero en el club se mantiene la incertidumbre sobre si se les quitará cierta cantidad de puntos o no. Asimismo, el centrocampista de los 'rimenses', Christofer Gonzáles habló fuerte y claro sobre los cambios de localía que se han registrado a lo largo del Torneo Clausura y que podría beneficiar a ciertos equipos.

Gonzáles habla sobre cambios de localías en Liga 1

Christofer 'Canchita' Gonzáles es uno de los referentes de Sporting Cristal y tras el partido ante Ayacucho, no dudó en alzar la voz y resaltar las irregularidades que se viven en el torneo local en las que, según criticó el futbolista, el club celeste se ha visto afectado. Esto se debe a que Sporting Cristal viajó a Cajabamba, Sullana y Chongoyape, mientras que Universitario y Alianza Lima juegan en Trujillo.

"Temas como el de la localía, con equipos que jugaban en otros lados. No es ninguna queja ni nada, pero hay que ver la justicia también. Hay equipos que viajan, después tienen que ir dos horas más para adentro, la logística es más pesada… No soy de quejarme, pero cuando hay una justicia que debe ser para todos por igual, creo que no se ha venido dando en este tiempo, y obviamente eso también perjudica. Es una lástima", señaló el volante de Sporting Cristal.

El malestar de experimentado jugador es claro y es que piensa que algunos equipos se han visto favorecidos por las irregularidades que se han presentado en las jornadas del actual Torneo Clausura de la Liga 1 2025. En lugar de mejorar el fútbol peruano para hacerlo más visible en el mundo del deporte, se está afectando seriamente a los clubes.

"Como fútbol peruano, no vemos avance, sino retrocesos. Es poca seriedad en realidad. En este tiempo no ha sido lo que correspondía, y eso es una lástima, porque al final, el fútbol peruano se va a quedar estancado y nunca va a avanzar. Es una lástima", sostuvo.