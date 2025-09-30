Autuori responde sin filtro a críticas de Rondelli, técnico de Cusco FC: "No vale nada"

Sporting Cristal obtuvo una importante victoria por 3-0 ante Ayacucho FC, resultado con el que espera seguir peleando por el título del Torneo Clausura, más allá de la distancia que le ha podido sacar Universitario de Deportes tras su buena racha de victorias.

Recordemos que el último sábado, la 'U' venció por 3-2 a Cusco FC, que había tenido un auspicioso inicio y su entrenador Miguel Rondelli criticó a equipos que tienen mayor poder adquisitivo y no pueden seguir en la lucha por el campeonato.

"Somos los únicos que peleamos el campeonato con la 'U'. No sé cuántos han venido a plantarse acá como nosotros. Nos ponen una mochila que debería tener otro equipo. Ahora resulta que somos un fracaso. Nosotros estamos peleando teniendo el 11° mejor presupuesto de la Liga 1. Vergüenza les debería dar a otros equipos que con un mayor presupuesto no pelean el torneo", había dicho el DT del cuadro imperial.

Respuesta de Paulo Autuori a Miguel Rondelli

El entrenador de Sporting Cristal, Paulo Autuori, fue consultado sobre las palabras del estratega argentino y primero aseguró que prefiere no hablar de los demás.

Video: Entre Bolas.

"Yo estoy en el fútbol hace muchos años. Mis papás me enseñaron algo en la vida profesional y personal: se llama ética. Yo no hablo de los demás", dijo el brasileño, quien también aseguró que no toma en cuenta las palabras de Rondelli y que prefiere concentrarse en su trabajo al frente de los rimenses.

"Mi preocupación es con nuestro grupo, con los jugadores, lo que vamos a trabajar. Lo que habló respeto, pero el valor de sus palabras es como un cero a la izquierda, no vale nada. Lo que vale es el trabajo que uno está desarrollando y estamos enfocados en nuestro grupo", agregó.