Delgado dio fuerte comentario sobre Alianza tras derrota que lo aleja del Clausura: "El camerín..."

El exarquero de Sporting Cristal, Erick Delgado no fue ajeno a la caída de Alianza Lima ante Cienciano que lo distancia de la lucha por ganar el Torneo Clausura 2025.

Solange Banchon
Erick Delgado habló tras la derrota de Alianza Lima ante Cienciano en el Cusco
Erick Delgado habló tras la derrota de Alianza Lima ante Cienciano en el Cusco | L1 MAX/Composición: Líbero
Alianza Lima sufrió una dura derrota por 2-1 ante Cienciano en la jornada 11 del Torneo Clausura 2025 en el Cusco. Los íntimos perdieron la chance de acercarse al líder, Universitario, por lo que, este miércoles tendrán una gran oportunidad de poder reencontrarse con un triunfo en la Liga 1 frente a Atlético Grau en Matute. Tras la caída en la Ciudad Imperial, Erick Delgado lanzó un firme mensaje.

Alianza Lima se medirá ante Atlético Grau.

PUEDES VER: Alianza Lima y las 5 bajas que sufrirá para el partido ante Atlético Grau en Matute

Erick Delgado dejó rotundo mensaje tras derrota de Alianza Lima ante Cienciano

En la reciente edición del programa 'L1 Radio', el exarquero de Sporting Cristal se refirió al presente que viven los blanquiazules en el Clausura, y señaló que el técnico argentino Néstor Gorosito debe tener la capacidad de controlar lo que suceda en la interna del conjunto victoriano. Asimismo, indicó que con ese equipo tienen para pelear por grandes cosas.

Alianza Lima vs Cienciano

Alianza Lima perdió 2-1 ante Cienciano en el Cusco por el Torneo Clausura 2025

"El camerín de Alianza siempre es complicado. Y al Pipo Gorosito, que es la cabeza, no se le puede ir el grupo de las manos. Alianza tiene plantel para dar otra sensación", manifestó el popular 'Loco' Delgado.

En esa misma línea, Delgado dejó en claro que, la labor del juez principal del partido no puede ser un "condicionante" respecto al rendimiento que pueda mostrar el plantel en el terreno de juego.

"Esto es para el bien del fútbol, de ellos mismos de la gente y de su gente. No puede ser que la crítica vaya para el árbitro; eso no puede ser un condicionante de mi rendimiento", acotó el exgolero nacional.

Alianza Lima vs Atlético Grau: fecha y hora del partido

Según la programación oficial de la Liga 1, Atlético Grau visitará este miércoles a Alianza Lima en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. El choque se jugará a las 20:30 horas locales, a través de la señal de L1 MAX.

