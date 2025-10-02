FPF impacta y anuncia que Sporting Cristal pierde 5 jugadores para partido del Torneo Clausura

Sporting Cristal es uno de los clubes que quiere pelear el título del Torneo Clausura a como de lugar. La afición celeste quiere celebrar a fin de año y por ello se han visto sorprendidos al saber que cinco jugadores no podrán jugar el próximo encuentro del certamen por decisión de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Y es que la selección peruana sub 18 anunció su lista de convocados para el segundo microciclo a llevarse a cabo en la Videna. Dentro de los nombres que se aprecian en la nómina, se ven 5 jugadores que de Sporting Cristal que no podrán estar para el choque del Torneo Clausura.

Y es que nos referimos al Torneo Juvenil Sub 18, en el que Sporting Cristal inicia el Clausura este jueves 2 de octubre ante Alianza Atlético. Los celestes no podrán contar con los siguientes jugadores para este vital choque ante el 'Vendaval':

César Bautista - Arquero

Duham Ballumbrosio - Defensa

Fabio Vásquez - Defensa

Gerson Castillo - Mediocampista

Matías Martínez - Delantero

Selección peruana y sus convocados para el microciclo sub 18.

Uno de los jugadores que se ganó un llamado a la Bicolor fue el lateral Duham Ballumbrosio, quien es el único de la lista en debutar profesionalmente con el primer equipo de Sporting Cristal. Ahora, comenzará a estar entre los mejores del país en la categoría sub 18, por lo que no estará en el encuentro ante Alianza Atlético por el Torneo Clausura del Torneo Juvenil.

Duham Ballumbrosio ha jugado en el primer equipo de Sporting Cristal.

Sporting Cristal vs Alianza Atlético por el Torneo Juvenil Sub 18 - Torneo Clausura

Este partido del Torneo Clausura por el grupo A del Torneo Juvenil Sub 18 entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético se juega este jueves 2 de octubre a partir de las 15:00 horas locales. La transmisión de este encuentro se verá por las plataformas digitales de la FPF.