Sporting Cristal tomó terminante medida a pocas horas del partido ante ADT: "Día de..."

Sporting Cristal se aferra al sueño de conseguir el título del Torneo Clausura para forzar la llave de playoffs en busca de conseguir el trofeo de la Liga 1. En medio de este objetivo, ahora tiene un gran reto en Tarma ante ADT para sumar tres puntos, pero una medida de la institución ha dejado impactado a los hinchas.

Resulta, que Sporting Cristal anunció por todo lo alto que lucirá su indumentaria de color rojo para el choque ante ADT por el Torneo Clausura 2025. Luego de varios meses de no vestir con esa camiseta, ahora los dirigidos por Paulo Autuori sorprenderán en estos 90 minutos claves de temporada.

"¡Hoy juega la Celeste! ¡A dejarlo todo! Pronto ante ADT. Fuerza Cristal. Día de partido", escribió Sporting Cristal en sus redes sociales.

Del mismo modo, se puede ver a los futbolistas Miguel Araujo y Cristian Benavente luciendo esta indumentaria. Dos jugadores que aún no han vestido esta camiseta alterna y que se perfilan a forman en el 11 de los 'rimenses' para quedar con los tres puntos en esta fecha 13 del Clausura.

Sporting Cristal anuncia que jugará con camiseta alterna roja.

¿Cómo le fue a Sporting Cristal con la camiseta roja en este 2025?

De hecho, este diseño causó asombro en los seguidores al no ser un color característico de la institución del Rímac. Sin embargo, lo lograron poner en campo en tres oportunidades: dos en cotejos del Apertura y uno en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En los partidos de la Liga 1, inició con una dura derrota de 4-1 ante UTC en Cajabamba. Luego de ello, afrontaron su certamen internacional en La Paz ante Bolívar y terminaron cayendo goleados por 3-0. Seguido de ello, fueron a Sullana y perdieron por la mínima diferencia (1-0) ante Alianza Atlético.

Ahora, el equipo celeste busca cortar la mala racha y conseguir tres puntos fundamentales ante un rival que lo ha complicado en Tarma durante varias temporadas. El hecho de que ahora Sporting Cristal luzca la indumentaria roja es porque ADT es celeste, y su otro alterna blanca con celeste no iba a marcar diferencias en el campo.