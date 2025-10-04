0
EN VIVO
Real Madrid vs Villarreal por LaLiga
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs ADT por la Liga 1

Sporting Cristal tomó terminante medida a pocas horas del partido ante ADT: "Día de..."

En la fecha 13 del Torneo Clausura, Sporting Cristal se enfrentará ante ADT en Tarma y busca tres puntos importantes. En medio de ello, el club tomó inédita medida.

Diego Medina
Sporting Cristal se alista para su partido ante ADT.
Sporting Cristal se alista para su partido ante ADT. | Foto: X Sporting Cristal
COMPARTIR

Sporting Cristal se aferra al sueño de conseguir el título del Torneo Clausura para forzar la llave de playoffs en busca de conseguir el trofeo de la Liga 1. En medio de este objetivo, ahora tiene un gran reto en Tarma ante ADT para sumar tres puntos, pero una medida de la institución ha dejado impactado a los hinchas.

Entradas para el partido Sporting Cristal vs Universitario por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025

PUEDES VER: Sporting Cristal anunció los sorpresivos precios de entradas para duelo crucial ante Universitario

Resulta, que Sporting Cristal anunció por todo lo alto que lucirá su indumentaria de color rojo para el choque ante ADT por el Torneo Clausura 2025. Luego de varios meses de no vestir con esa camiseta, ahora los dirigidos por Paulo Autuori sorprenderán en estos 90 minutos claves de temporada.

"¡Hoy juega la Celeste! ¡A dejarlo todo! Pronto ante ADT. Fuerza Cristal. Día de partido", escribió Sporting Cristal en sus redes sociales.

Del mismo modo, se puede ver a los futbolistas Miguel Araujo y Cristian Benavente luciendo esta indumentaria. Dos jugadores que aún no han vestido esta camiseta alterna y que se perfilan a forman en el 11 de los 'rimenses' para quedar con los tres puntos en esta fecha 13 del Clausura.

Sporting Cristal

Sporting Cristal anuncia que jugará con camiseta alterna roja.

¿Cómo le fue a Sporting Cristal con la camiseta roja en este 2025?

De hecho, este diseño causó asombro en los seguidores al no ser un color característico de la institución del Rímac. Sin embargo, lo lograron poner en campo en tres oportunidades: dos en cotejos del Apertura y uno en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En los partidos de la Liga 1, inició con una dura derrota de 4-1 ante UTC en Cajabamba. Luego de ello, afrontaron su certamen internacional en La Paz ante Bolívar y terminaron cayendo goleados por 3-0. Seguido de ello, fueron a Sullana y perdieron por la mínima diferencia (1-0) ante Alianza Atlético.

Ahora, el equipo celeste busca cortar la mala racha y conseguir tres puntos fundamentales ante un rival que lo ha complicado en Tarma durante varias temporadas. El hecho de que ahora Sporting Cristal luzca la indumentaria roja es porque ADT es celeste, y su otro alterna blanca con celeste no iba a marcar diferencias en el campo.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Prensa chilena se burla de Alianza Lima y Guerrero tras sufrida victoria ante Grau: "Llora la eliminación"

  2. Prensa extranjera se rindió ante jugador que firmó por Alianza Lima: "Su lugar en el mundo"

  3. Alianza Lima ganó 5-1 y es líder del Torneo Clausura por encima de Universitario

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano