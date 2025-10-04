- Hoy:
Sporting Cristal tomará firme decisión con Cristian Benavente para duelo contra ADT en Tarma
¡Atención! De cara al vital partido ante ADT, el técnico de Sporting Cristal, Paulo Autuori, tomará una tajante medida con el volante hispano-peruano. ¿Qué pasó?
Sporting Cristal ya está en Tarma para jugar contra ADT HOY sábado 4 de octubre en el partido válido por la jornada 13 del Torneo Clausura 2025. Por su parte, a poco de este compromiso se conoció la medida que tomará el estratega Paulo Autuori con Cristian Benavente. ¿Fuera de lista o titular?
PUEDES VER: Alineaciones Sporting Cristal vs ADT: el renovado once de Autuori para dar el golpe en Tarma
La medida que tomará Sporting Cristal con Cristian Benavente ante ADT
De acuerdo a la información del periodista Denilson Barrenechea, el 'Chaval' se perfila nuevamente para ser titular contra el elenco de Cristian Ruggeri. El DT brasileño poco a poco lo viene considerando como pieza clave en el once inicial.
Vale recordar que, el mediocampista hispano-peruano también viene de arrancar las acciones en la goleada de los rimenses por 3-0 contra Ayacucho FC en el Estadio Alberto Gallardo.
Cristian Benavente se perfila para ser titular ante ADT
En dicho compromiso, el ex Real Madrid Castilla de España disputó un total de 66 minutos, y luego fue reemplazado por Martín Távara. El '14' demostró que se viene afianzando en el esquema titular, luego de hacer su debut frente a Alianza Atlético de Sullana en la novena jornada del Torneo Clausura 2025.
Números de Cristian Benavente con Sporting Cristal en la Liga 1 2025
Después de su llegada oficial a La Florida esta temporada, el futbolista Cristian Benavente registra un total de 3 compromisos con la camiseta de Sporting Cristal en el Torneo Clausura. De momento, no tiene goles ni asistencias, sin embargo, ya lleva un aproximado de 102 minutos jugados.
Valor en el mercado de Cristian Benavente
De acuerdo al prestigioso portal internacional Transfermarkt, el 'Chaval' Benavente se cotiza en la actualidad en 250 mil euros en el mercado de pases a sus 31 años.
