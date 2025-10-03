¿A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT y dónde ver partido por Torneo Clausura?

Sporting Cristal visitará a ADT en el Estadio Unión Tarma, este sábado 4 de octubre, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. Un duelo complicado para el cuadro celeste, que tiene la obligación de ganar para no alejarse de la disputa por el título del campeonato.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. ADT?

México: 2:15 p.m.

Perú, Ecuador y Colombia: 3:15 p.m.

Bolivia y Venezuela: 4:15 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Chile: 5:15 p.m.

España: 10:15 p.m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. ADT?

La transmisión oficial del Sporting Cristal vs ADT EN VIVO por internet estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), señal disponible en los principales servicios de televisión por cable y plataformas de streaming deportivo.

Qué canal transmite el partido Sporting Cristal vs. ADT

Claro TV: Canal 510 HD / 10 SD

DirecTV: Canal 1604 HD / 604 SD

Best Cable: Canal 6.2 HD / 12 SD

Latin Cable: Canal 40.3 HD / 23 SD

Cable Mundo Perú: Canal 3.3 HD / 3 SD

Cable Visión Perú: Canal 48.1 HD / 149 SD

Sporting Cristal vs. ADT: Venta de entradas

Occidente general: S/. 40.00

Occidente butacas: S/.50.00

Oriente: S/.40.00

Adulto Mayo (60+): S/. 20.00

Niños (De 2 a 11 años): S/.10.00

¿Cómo llega Sporting Cristal?

Sporting Cristal se ubica en la tercera casilla del Torneo Clausura con 19 puntos, está a ocho unidades del líder Universitario. Por ello, los dirigidos por Paulo Autuori están en la obligación de ganar en Tarma para no alejarse del primer puesto.

Tras el triunfo contra Ayacucho FC, el DT de Sporting Cristal felicitó a sus dirigidos por el esfuerzo que realizaron para sacar adelante el duelo y señaló que están trabajando para alcanzar su mejor nivel deportivo.

"Hay que felicitar a los muchachos por el partido. Sí, hemos ganado como podríamos haber ganado otros partidos que no hemos logrado. Pero es un tema de tiempo", indicó el DT.