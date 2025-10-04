Campeón de Copa Libertadores sorprendió al referirse a Sporting Cristal: "Le tenía temor"

Sporting Cristal es el equipo peruano que más veces participó en la Copa Libertadores. Con 39 apariciones, el club de La Florida es de los históricos en el torneo continental, por lo que muchos hinchas y jugadores en toda Sudamérica lo tienen en su recuerdo. Justamente, un campeón del certamen causó sorpresa al referirse sobre los celestes.

Nos referimos a Roberto Abbondanzieri. El exarquero argentino cuatro veces campeón de la Libertadores (tres con Boca Juniors y uno con Inter de Porto Alegre), se encuentra en nuestro país y en potentes declaraciones, aseguró que el cuadro bajopontino fue el representante de Perú que siempre le complicó enfrentar en el torneo, además de reconocer que le tenía temor.

"Con respecto al equipo, siempre se me complicó Sporting Cristal. No sé si era por la cancha ni por qué era, pero siempre fue un rival al que le tenía temor", sostuvo el 'Pato' en un evento realizado por uno de los patrocinadores de la 'Gloria Eterna' en las instalaciones del Circuito Mágico del Agua, en Lima.

Video: Elvis Cairo / URPI LR

Roberto Abbondanzieri se enfrenó tres veces a Sporting Cristal en Copa Libertadores

Es preciso señalar que el actual asistente técnico de 53 años tuvo electrizantes partidos contra Sporting Cristal por Copa Libertadores en su etapa como jugador. Cuando defendía la portería de Boca Juniors, tuvo la oportunidad de enfrentarse en tres ocasiones, en las cuales consiguió pleno de victorias.

La primera vez que midió fuerzas con el elenco cervecero fue en la vuelta por los octavos de final de la edición 2024, duelo que ganó 2-1 y recibió un tanto de Robert Lima a los 66 minutos. Los otros dos compromisos fueron en 2005 por fase de grupos, ambos con triunfos por un contundente 3-0 y en Argentina le atajó un penal a Luis Alberto Bonnet.

Roberto Abbondanzieri recibió un gol de Sporting Cristal en tres enfrentamientos por Copa Libertadores. Foto: Composición Líbero