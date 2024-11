Pato Abbondanzieri: el arquero multicampeón con Boca Juniors que hoy es agricultor

"Me gusta cosechar. Estar arriba de la máquina", enfatizó sobre lo que más le entusiasma de ser contratista. "Me pongo intenso. El miedo es el mismo que correr en auto que cuando vas a largar la carrera o en en el fútbol para que no te hagan goles, pero luego lo disfrutás. Disfruté mi primera cosecha como cuando gané algún torneo con Boca", agregó.