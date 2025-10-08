Jean Ferrari responde fuertemente a Alianza Lima y Sporting Cristal por acusaciones: "Cuando no..."

En los últimos días, se han brindado polémicas declaraciones de personajes relacionados a Alianza Lima y Sporting Cristal sobre todas las polémicas que se han vivido en la Liga 1. En el caso del cuadro blanquiazul, Fernando Cabada apuntó contra el arbitraje; mientras que en tienda celeste, el exmandamás, Felipe Cantuarias, indicó que Universitario maneja toda la FPF. En vista a ello, Jean Ferrari, actual director general de fútbol, no dudó en responder estas acusaciones.

"Yo lamento algunas declaraciones porque evidentemente no ayudan al sistema. Yo calculo que eso evidentemente se va a ir diluyendo conforme se vaya terminando el campeonato y empiece uno nuevo. Al final esto es un tema de resultados, y lo digo por el campeonato, porque los clubes se preparan para lograr el título, y cuando no se logran, entonces comienzan a buscar excusas o algún tipo de explicación para justificar lo que ha pasado", manifestó Jean Ferrari en Radio Ovación.

Jean Ferrari asumió la dirección general de fútbol de la FPF a mediados del 2025.

Seguido de ello, el exadministrador de Universitario indicó que en términos generales debe mejorar el campeonato peruano, ya que eso también se verá reflejado en la selección mayor. Sabe que hay mucho trabajo por hacer, por lo que espera mejores acciones ante estas falencias que se han vivido a lo largo del torneo.

"Creo que esto se va a diluir conforme termine el campeonato y empiece uno nuevo, y a partir de ahí se darán cuenta de que la selección es de todos. La selección es para todos y deben estar los mejores; para eso, debemos tener un buen campeonato con buen sistema, buenas canchas y buenos arbitrajes. Con eso, la selección va a ser el reflejo de lo bien que se están haciendo las cosas", agregó.

Fernando Cabada y sus palabras sobre el arbitraje

"Este es un espacio para hacer una autorreflexión, una autocrítica. Aparte de las cosas, que salen sobrando como hablar del arbitraje delincuencial que existe, en manos del señor Víctor Hugo Carrillo, aparte de eso, del mal arbitraje que hay, la idea de ahora no es tratar esos temas, sino pensar qué tenemos que ver nosotros hacia adentro y qué es lo que tenemos que hacer mejor", fueron las palabras de Fernando Cabada a las que respondió Jean Ferrari.

¿Qué dijo el expresidente de Sporting Cristal, Felipe Cantuarias?

"La confianza es el principal factor que impide la unidad. Sin unidad Sporting Cristal va a ser muy difícil que se pueda competir con un tricampeón como la ‘U’, que maneja la Federación y la programación, y que, adicionalmente, tiene al director de fútbol en la Federación", indicó Cantuarias en "A Presión".