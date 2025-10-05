Marcos Lliuya, figura de Alianza UDH, dejó firme mensaje tras vencer a Alianza Lima: "Es un..."

Alianza Lima no logró su mejor desempeño y cayó derrotado por 2-1 ante Alianza Universidad en la fecha 13 del Torneo Clausura, con lo que se despiden de la pelea por el título. Una de las figuras del encuentro fue Marcos Lliuya, quien fue una pesadilla para la defensa rival y, tras el partido, dio una contundente opinión sobre la escuadra victoriana.

Luego del pitazo final, Lliuya declaró para las cámaras de L1 MAX y en primer lugar se mostró sumamente emocionado por haber logrado vencer a un duro rival y sumar tres puntos de oro en su pelea por salir de la zona de descenso de la tabla acumulada de la Liga 1.

"La verdad que necesitábamos este triunfo. El equipo hoy demostró que así se tiene que jugar. Tuvimos 4 partidos que se nos han complicado creo que contra Alianza hicimos un gran partido", expresó.

¿Qué dijo Marcos Lliuya sobre Alianza Lima tras la victoria?

No obstante, lo más destacado llegó cuando el volante se refirió a Alianza Lima, revelando cuál fue la clave para conseguir la victoria y destacando la importancia de haber superado a un rival que pelea por el título nacional

"El equipo estuvo junto en todo momento, para atacar y defender creo que esa fue la clave para ganarle a Alianza Lima. Sí, es un golpe en la mesa. Le ganamos a un rival directo que está peleando el campeonato y hoy demostramos que el equipo está bien", sentenció.

Próximo partido de Alianza Universidad

Ahora, los dirigidos por Roberto Mosquera deben aprovechar esta victoria y la motivación para seguir rescatando puntos y escapar de la zona baja de la tabla. Su próximo encuentro será ante Melgar en Arequipa el próximo martes 14 de octubre.