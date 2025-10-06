El fuerte calificativo de Fossati sobre el partido ante Sporting Cristal: "Ahora es el..."

Sporting Cristal tiene una oportunidad de oro para acortar distancias con Universitario y soñar en conquistar el Torneo Clausura 2025 para evitar el tricampeonato de los 'merengues'. Antes del ansiado partido, Jorge Fossati sorprendió al señalar cómo ve a su rival y qué tan importante es para el plantel este encuentro.

El Torneo Clausura 2025 está llegando a su etapa final y cuando todo parece indicar que Universitario está encaminándose para lograr un hecho histórico en el club, los 'rimenses' podrían arrebatarle este momento si es que logran conseguir una victoria y esperan una caída de los dirigidos por Jorge Fossati.

Fossati se refiere al partido con Sporting Cristal

La importancia del duelo entre Sporting Cristal y Universitario es crucial y esto lo sabe muy bien Jorge Fossati. El experimentando director técnico reveló que afrontar el encuentro contra los celestes como el más importante del año debido a la etapa en la que se encuentran en la temporada y las posiciones en la tabla general.

"Ahora, el partido más importante del año es el próximo que es contra Cristal", señaló el DT de los 'cremas' que en la última fecha volvieron a sumar de 3 tras una contundente victoria frente a Juan Pablo II.

¿Quiénes compiten por el Torneo Clausura?

Equipos como Sporting Cristal o Cusco FC tienen la posibilidad de arrebatarle el campeonato a Universitario, pero para ello, todavía tienen que jugar de visitantes y locales en las próximas fechas.

Por parte de Universitario, su próximo partido es un duelo directo contra Sporting Cristal y luego se medirá ante Ayacucho FC, ADT, Garcilaso y cerrará con Los Chankas. Los 'merengues' descansan en la fecha 17. Por otro lado, a Cusco FC también le espera un cronograma repleto de grandes compromisos contra Comerciantes Unidos, Cienciano, Alianza UDH, Sport Boys y Sport Huancayo. Finalmente, está Sporting Cristal, que luego de enfrentarse a Universitario, jugará contra Garcilaso, Los Chankas, Comerciantes Unidos, Cienciano y Atlético Grau.