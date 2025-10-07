Rebagliati resaltó la sorpresiva actitud de jugador de la 'U' que Fossati sentó: "No es fácil..."

Universitario de Deportes sigue encaminado en conquistar el título del Torneo Clausura 2025 de la mano de Jorge Fossati. A pocas fechas de culminar, tiene una gran ventaja en la cima de la tabla de posiciones, generando la ilusión de los hinchas cremas con un cierre de temporada de ensueño.

En medio de este buen momento, el comentarista deportivo, Diego Rebagliati se refirió al presente del cuadro merengue y habló de un futbolista referente del equipo que no ha tenido minutos en algunos partidos, luego de haber sido una pieza importante para lograr el Apertura.

Diego Rebagliati captó la atención sobre la sorpresiva actitud de un jugador de Universitario

“Creo que (Aldo) Corzo tiene un rol muy importante, por la forma en cómo asumió su salida del equipo. No es fácil que un líder como Corzo se coma la banca en un partido tan importante como el clásico, luego le toque volver a salir. El otro día, Corzo calentaba como si fuera un león, tenía unas ganas de entrar, y al final Fossati no lo hizo entrar”, dijo en el programa ‘Los Reba’.

En esa línea, destacó la forma en cómo el zaguero peruano, capitán de Universitario, tomó la decisión del entrenador Jorge Fossati de mantenerse en la banca de suplentes, cuando el equipo jugaba partidos claves en esta segunda parte de la temporada.

“Si el capitán del equipo asume esa posición, al resto no le queda de otra que seguir al líder”, resaltó. Cabe mencionar que el defensa crema es una las piezas importantes del plantel que ha sido parte del bicampeonato.

