Jean Ferrari da firme comentario tras ver a Piero Quispe, ex Universitario, en Australia: "Una..."
El exfutbolista de Universitario, Piero Quispe, ahora se encuentra en Australia con el Sydney FC. Ante este panorama, Jean Ferrari no calló y dejó firme opinión.
La selección peruana decidió hacer una nueva lista de convocados de cara al amistoso ante Chile. Uno de los ausentes fue Piero Quispe, quien recientemente dejó Pumas para ir a Sydney FC de Australia. Este traspaso generó una opinión de Jean Ferrari, quien tuvo al joven futbolista en Universitario cuando era el administrador temporal.
En una entrevista a L1 Radio, Ferrari fue firme al indicar que le hubiera encantado tener a Piero Quispe en esta lista de convocados para la selección peruana. Pero dado su estancia en Australia, y los días que se toma en viajar, se optó por no considerarlo en esta fecha FIFA.
Por otra parte, el director general de la FPF manifestó que Piero Quispe pudo haber estado en otro equipo vinculado a la liga mexicana luego de jugar en un reconocido elenco como Pumas. Otra de las opciones era la MLS, por lo que Ferrari mostró su sentir ante esta decisión del exmediocampista de Universitario.
"Yo creo que si él estaba en un equipo importante en México, ha podido tener la oportunidad de encontrar una variable dentro del mismo mercado mexicano. O por último, irse a la MLS. Pero irse a un sector tan lejano, justamente hace eso, alejarse. No solamente por un fútbol que no conocemos, sino también para los partidos de la selección peruana. Nos hubiera encantado tener a Piero Quispe, pero el viaje es de dos días", declaró Jean Ferrari.
Piero Quispe y su valor de mercado tras llegar a Sydney FC
Según el portal "Transfermarkt", Piero Quispe tiene un valor de mercado de 2.5 millones de euros. Su cifra ha caído en el último periodo tras su llegada a Australia con el Sydney FC, ya que registraba una cifra de 2.8 millones de euros.
