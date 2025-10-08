¿Ricardo Gareca volverá a ser el DT de la selección peruana? Ferrari lo confirma: "Hoy necesitamos..."

La selección peruana se concentra de cara a su próximo amistoso ante Chile por fecha FIFA. Sin embargo, desde los altos mandos tienen el firme objetivo de buscar un nuevo director técnico con miras al proceso mundialista 2030. Bajo ese panorama, Jean Ferrari, director general de la FPF, manifestó si Ricardo Gareca es el candidato idóneo para ponerse el buzo de la Bicolor.

En una reciente entrevista, Ferrari tomó la palabra para explicar qué es lo que busca para el bien de la selección peruana. En ello, dejó un rotundo mensaje con relación a la vuelta del 'Tigre', a quien indica que "no tiene el perfil" para lo que requiere la Bicolor a estas alturas.

Jean Ferrari descartó regreso de Ricardo Gareca

Siguiendo esa línea, Jean Ferrari confirma públicamente que buscarán otro estilo de director técnico, ya que la prioridad es buscar un amplio número de jugadores para que la nueva generación perdure por varios años en los siguientes procesos mundialistas y/o certámenes oficiales en el que participe la selección peruana.

"Gareca no está dentro de las posibilidades de volver a la selección. Estoy buscando otro perfil. Hoy necesitamos una amplitud de jugadores y eso no te da Ricardo", manifestó Jean Ferrari en el programa de L1 Radio.

Ricardo Gareca dejó su opinión tras conocer que Jean Ferrari y Manuel Barreto llegaron a la FPF

En una entrevista a "Pase Filtrado", Ricardo Gareca no calló ante la designación de Manuel Barreto y Jean Ferrari como piezas claves en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y, en consecuencia, en la selección mayor.

"No sé qué tienen en la cabeza, hay que apoyarlos y respaldarlos (a Jean Ferrari y Manuel Barreto) en todo proceso que se inicia. La cuestión tiene que ser de todos, dirigencial y desde la comunicación. Se piden a chicos que aún no son titulares con su club, pero para ellos eran figuras y uno tenía que tener el tacto para no afectar al chico. Eso tiene que ver con la desesperación de un país que no tiene la idea clara sobre lo que quieren. Para todo hay un proceso, el entrenador debe ver sus condiciones. El trabajo en la selección es muy arduo, no todo es tan sencillo como venir, poner, jugar y sacar", fueron las palabras de Ricardo Gareca.

