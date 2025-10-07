Ferrari da sorpresivo calificativo a Kevin Quevedo tras su desconvocatoria de Perú: "Es un..."

La selección peruana continúa sus entrenamientos con miras al amistoso ante Chile este viernes, pero no lo hace con los 25 jugadores que inicialmente convocó Manuel Barreto, pues Kevin Quevedo se bajó de la lista días antes que se comiencen con los trabajos en Videna. Uno de los primeros que se expresó sobre el tema fue Jean Ferrari, quien volvió a emitir su opinión, dejando una sorpresiva calificación al atacante de Alianza Lima.

El director general de fútbol de la FPF no tuvo reparos en elogiar al extremo blanquiazul, al cual considera un jugador importante para la Bicolor y para el país. Además, aseguró que hay que apoyarlo y respaldarlo por el problema personal que atraviesa e impide que esté con el combinado nacional.

"Lo de Quevedo me parece que es importante porque es un jugador importante para el país, para la selección. Entonces, si está pasando un problema personal, hay que apoyarlo y darle el respaldo. Esto va en línea de lo que queremos o a lo que apuntamos, que es tener a los jugadores contentos dentro de su selección porque van a hacer mejor su trabajo", sostuvo en entrevista con el programa Al Ángulo.

Video: Movistar Deportes

¿Por qué Kevin Quevedo pidió su desconvocatoria de la selección peruana?

Los hinchas de la Blanquirroja quedaron boquiabiertos cuando el último sábado, la FPF hizo oficial la desconvocatoria del futbolista de 28 años a la selección peruana. La razón de su baja para el duelo contra Chile no fue por lesión, sino porque él le comunicó al DT interino Manuel Barreto que tenía un tema personal.

"La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informa a la opinión pública que, tras una conversación sostenida entre el comando técnico de La Bicolor y el futbolista Kevin Quevedo, del club Alianza Lima, y respetando la solicitud del deportista debido a temas personales, se ha determinado que el jugador queda desafectado de la convocatoria de la Selección Peruana para la presente fecha FIFA, en el marco del encuentro amistoso ante Chile", se lee en el comunicado.

Kevin Quevedo fue desafectado de la selección peruana por motivos personales. Foto: FPF

Kevin Quevedo jugó el fin de semana por Alianza Lima

Sin embargo, un día después de lo anunciado por la federación, Kevin Quevedo fue titular y disputó 63 minutos en la derrota de Alianza Lima ante Alianza Universidad en Huánuco por el Torneo Clausura 2025. Ello generó que un sector de la fanaticada nacional critique al habilidoso delantero en redes sociales.