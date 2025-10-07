No es ante Universitario ni Alianza: Equipo confirmado que jugará con Barcelona en diciembre

Cada vez es más cercana la posibilidad de ver a FC Barcelona en nuestro país. Desde hace meses se ha venido especulando que el cuadro catalán venga a disputar un amistoso en Perú en diciembre y en las últimas horas se reveló el equipo que tendría el privilegio de enfrentarlos. Para sorpresa de todos, no será Universitario ni Alianza Lima.

Hace unos días se confirmó que el 'Barza' disputará un duelo por LaLiga ante Villarreal en Estados Unidos el último mes del 2025, noticia que aumentó las opciones de que arriben días después a Lima y, ante ese panorama, el periodista Gustavo Peralta dio a conocer que este compromiso no será con los cremas ni los blanquiazules, sino con la selección peruana. Eso sí, primero el club español deberá cerrar algunos trámites con el empresario que los traerá.

"Hay que esperar a que se terminen de dar algunos pasos, pero el amistoso de Barcelona en Perú no será con la 'U', así campeone antes. Es más, voy a adelantarme a decir, si Barcelona termina concretando algunos trámites que tiene que hacer y confirmando con el empresario que lo va a traer a Perú, el partido de diciembre sería con la selección peruana", sostuvo en la reciente emisión del programa Hablemos de Max.

Video: L1 MAX

¿Qué se tiene que finiquitar para que la selección peruana juegue con Barcelona?

El citado comunicador agregó que el plan es que la Bicolor mida fuerzas con Barcelona, que traería a sus principales figuras como Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Pedri, entre otros; pero para hacerlo oficial se debería concretar las negociaciones con las personas involucradas en traerlos a Perú para el espectáculo deportivo. Además, al no ser fecha FIFA, el combinado nacional no podrá contar con algunos jugadores y se probarían algunos nombres nuevos.

"Tienen que darse algunos caminos entre Barcelona y el empresario, pero tengo entendido que el plan es que jueguen con la selección peruana. Si es así y no es fecha FIFA, no van a estar todos, pero tal vez pueda ser el momento ideal para ver algunos nombres que queremos ver", agregó.