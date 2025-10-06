- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Colo Colo vs Sao Paulo
- Universitario
- Alianza Lima
- Selección peruana
- Ricardo Gareca
- Retiro AFP
¿Será en Lima? Se confirmó que Barcelona jugará partido fuera de España en diciembre
Los rumores se confirmaron. Barcelona disputará un partido en diciembre lejos de España y ha generado la emoción de los aficionados azulgranas.
Barcelona es uno de los clubes más mediáticos del planeta y su presencia en cualquier país que no sea España siempre genera revuelo. Ahora, los hinchas 'culés' fuera de la península ibérica podrán disfrutar de figuras como Lamine Yamal, Raphinha, Robert Lewandowski, entre otros.
PUEDES VER: Rakitic recordó que Zambrano le "pegaba a todos" en Schalke y le puso inédito apodo: "El..."
Este lunes, la UEFA dio luz verde a que el partido entre Barcelona y Villarreal, por la fecha 17 de LaLiga 2025-2026 se juegue en Miami, el próximo 20 de diciembre. La iniciativa fue del organizador del torneo, en consenso con ambos clubes.
Eso sí, el ente rector del fútbol europeo autoriza el partido porque el marco regulatorio vigente de la FIFA aún se encuentra en revisión y no es lo suficientemente claro; eso sí, pidió que no se tome como precedente esta situación.
Barcelona y Villarreal jugarán por LaLiga en España.
"La UEFA contribuirá activamente a la labor continua de la FIFA para garantizar que las futuras normas preserven la integridad de las competiciones nacionales y la estrecha relación entre los clubes, sus aficionados y las comunidades locales", se lee en el comunicado.
Recordemos que también quedó autorizado el partido por la Serie A entre AC Milan vs Como se juegue en Perth, Australia, que está programado para disputarse entre el 7 y 8 de febrero de 2026.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50