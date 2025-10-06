0
Acumulado y tabla de posiciones del Torneo Clausura

¿Será en Lima? Se confirmó que Barcelona jugará partido fuera de España en diciembre

Los rumores se confirmaron. Barcelona disputará un partido en diciembre lejos de España y ha generado la emoción de los aficionados azulgranas.

Wilfredo Inostroza
Barcelona jugará partido fuera de España en diciembre
Barcelona jugará partido fuera de España en diciembre | Foto: UEFA.com
Barcelona es uno de los clubes más mediáticos del planeta y su presencia en cualquier país que no sea España siempre genera revuelo. Ahora, los hinchas 'culés' fuera de la península ibérica podrán disfrutar de figuras como Lamine Yamal, Raphinha, Robert Lewandowski, entre otros.

Este lunes, la UEFA dio luz verde a que el partido entre Barcelona y Villarreal, por la fecha 17 de LaLiga 2025-2026 se juegue en Miami, el próximo 20 de diciembre. La iniciativa fue del organizador del torneo, en consenso con ambos clubes.

Eso sí, el ente rector del fútbol europeo autoriza el partido porque el marco regulatorio vigente de la FIFA aún se encuentra en revisión y no es lo suficientemente claro; eso sí, pidió que no se tome como precedente esta situación.

Barcelona vs Villarreal

Barcelona y Villarreal jugarán por LaLiga en España.

"La UEFA contribuirá activamente a la labor continua de la FIFA para garantizar que las futuras normas preserven la integridad de las competiciones nacionales y la estrecha relación entre los clubes, sus aficionados y las comunidades locales", se lee en el comunicado.

Recordemos que también quedó autorizado el partido por la Serie A entre AC Milan vs Como se juegue en Perth, Australia, que está programado para disputarse entre el 7 y 8 de febrero de 2026.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

