Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso EN VIVO vía L1 MAX
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Clausura

Barcelona vs PSG EN VIVO y EN DIRECTO: alineaciones, hora y dónde ver la Champions League

Barcelona recibe a PSG en la fecha 2 de la Champions League en el Estadio Olímpico de Montjuic este miércoles 1 de octubre desde las 2:00 p. m. hora peruana.

Sandra Morales
Barcelona y PSG protagonizan el partido más importante de la fecha 2 de la Champions
Barcelona y PSG protagonizan el partido más importante de la fecha 2 de la Champions | FOTO: LIBERO
Con sabor a final. Barcelona y PSG juegan el partido más importante de la fecha 2 de la Champions League este miércoles 1 de octubre en el Estadio Olímpico de Montjuic a partir de las 14:00 hora peruana / 21.00 hora de España y Francia. La transmisión puedes verlo por ESPN y Disney Plus.

Así está la tabla de posiciones de la Champions League 2025-26 en la fecha 2.

PUEDES VER: Champions League 2025-26: tabla de posiciones y partidos por la fecha 2 de la fase liga

¿Cuándo y en qué estadio juega Barcelona vs PSG?

El miércoles 1 de octubre en el estadio Olímpico de Montjuic, Barcelona recibe a PSG por la segunda jornada de la Champions League.

Barcelona vs PSG: horario del partido

  • Perú, Colombia y Ecuador: 14:00
  • Bolivia y Venezuela: 15:00
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 16:00
  • México: 13:00
  • Estados Unidos: 15:00 (Nueva York y Miami) y 12:00 (Los Ángeles)
  • España y Francia: 21:00
horarios en el mundo del partido de Barcelona vs PSG

horarios en el mundo del partido de Barcelona vs PSG

Barcelona vs PSG: dónde ver y en qué canal pasan

  • Perú: ESPN y Disney Plus
  • Argentina: ESPN y Disney Plus
  • Colombia: ESPN y Disney Plus
  • Ecuador: ESPN y Disney Plus
  • Paraguay: ESPN y Disney Plus
  • Bolivia: ESPN y Disney Plus
  • Venezuela: ESPN y Disney Plus

Barcelona vs PSG: pronóstico y apuestas

  • Betsson: 1.80 (gana Barcelona), 4.55 (empate), 3.95 (gana PSG)
  • Betano: 1.85 (gana Barcelona), 4.45 (empate) y 3.85 (gana PSG)
  • Doradobet: 1.84 (gana Barcelona), 4.25 (empate) y 3.66 (gana PSG)

Barcelona vs PSG: alineaciones

Barcelona: Szczesny; Koundé, Eric, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Pedri, Olmo; Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres.

PSG: Chevalier; Achraf Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Kang-In Lee, Gonçalo Ramos y Barcola.

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

