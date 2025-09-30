- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Kairat vs Real Madrid
- Cusco vs Garcilaso
- Chelsea vs Benfica
- Atlético vs Frankfurt
- Universitario
- Alianza Lima
- Retiro AFP
Barcelona vs PSG EN VIVO y EN DIRECTO: alineaciones, hora y dónde ver la Champions League
Barcelona recibe a PSG en la fecha 2 de la Champions League en el Estadio Olímpico de Montjuic este miércoles 1 de octubre desde las 2:00 p. m. hora peruana.
Con sabor a final. Barcelona y PSG juegan el partido más importante de la fecha 2 de la Champions League este miércoles 1 de octubre en el Estadio Olímpico de Montjuic a partir de las 14:00 hora peruana / 21.00 hora de España y Francia. La transmisión puedes verlo por ESPN y Disney Plus.
¿Cuándo y en qué estadio juega Barcelona vs PSG?
El miércoles 1 de octubre en el estadio Olímpico de Montjuic, Barcelona recibe a PSG por la segunda jornada de la Champions League.
Barcelona vs PSG: horario del partido
- Perú, Colombia y Ecuador: 14:00
- Bolivia y Venezuela: 15:00
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 16:00
- México: 13:00
- Estados Unidos: 15:00 (Nueva York y Miami) y 12:00 (Los Ángeles)
- España y Francia: 21:00
horarios en el mundo del partido de Barcelona vs PSG
Barcelona vs PSG: dónde ver y en qué canal pasan
- Perú: ESPN y Disney Plus
- Argentina: ESPN y Disney Plus
- Colombia: ESPN y Disney Plus
- Ecuador: ESPN y Disney Plus
- Paraguay: ESPN y Disney Plus
- Bolivia: ESPN y Disney Plus
- Venezuela: ESPN y Disney Plus
Barcelona vs PSG: pronóstico y apuestas
- Betsson: 1.80 (gana Barcelona), 4.55 (empate), 3.95 (gana PSG)
- Betano: 1.85 (gana Barcelona), 4.45 (empate) y 3.85 (gana PSG)
- Doradobet: 1.84 (gana Barcelona), 4.25 (empate) y 3.66 (gana PSG)
Barcelona vs PSG: alineaciones
Barcelona: Szczesny; Koundé, Eric, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Pedri, Olmo; Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres.
PSG: Chevalier; Achraf Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Kang-In Lee, Gonçalo Ramos y Barcola.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50